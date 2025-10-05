'Češki Trump' ne gubi vrijeme: Krenuo u razgovore za koaliciju i konzultacije s predsjednikom

Nakon uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima, predsjednik pokreta ANO Andrej Babiš započeo je pregovore o formiranju nove češke vlade, piše portal TN.cz. Ključni razgovori počeli su u nedjelju ujutro u predsjedničkoj rezidenciji na Praškom dvorcu, gdje je predsjednik Petr Pavel pozvao predstavnike najuspješnijih stranaka.

Pokret ANO osvojio je 34,51 % glasova i time osigurao 80 zastupničkih mjesta u donjem domu parlamenta. Babiš, kao lider najjače stranke, preuzeo je inicijativu za sastavljanje nove vlade odmah po objavi rezultata u subotu navečer.

Babiš stigao u Praški dvorac

U nedjelju ujutro Babiš je krenuo iz svoje rezidencije u Průhonicama prema Praškom dvorcu, gdje je u 9 sati započeo prvi službeni razgovor s predsjednikom Republike. Na sastanak je stigao u svojoj predizbornoj kampanjskoj kombiju.

Po završetku tog susreta, održat će se sastanci i s čelnicima koalicije SPOLU – premijerom Petrom Fialom (ODS), Markom Výborným (KDU-ČSL) i Marketom Pekarovom Adamovom (TOP 09) – te s predsjednikom STAN-a Vítom Rakušanom. S predstavnicima ostalih stranaka, predsjednik će razgovarati u ponedjeljak.

„U nedjelju će se održati konzultacije s predsjednicima pet stranaka i pokreta, s ostalima će se predsjednik sastati u ponedjeljak“, priopćio je Ured predsjednika. Rezultate konzultacija predsjednik će iznijeti na tiskovnoj konferenciji u 16 sati.

Pregovori za koaliciju

Babiš je već u subotu započeo neformalne razgovore s čelnicima dviju potencijalnih koalicijskih partnera – Petrom Macinkom iz stranke Motoristi i Tomiom Okamurom iz desničarskog SPD-a. Ukoliko bi ANO sklopio savez s te dvije stranke, nova vlada imala bi ukupno 108 zastupnika: ANO bi dao 80, SPD 15, a Motoristi 13 zastupnika.

Iako je ANO dominantno pobijedio u zemlji, u inozemstvu su češki birači dali prednost proeuropskoj koaliciji SPOLU s 39,26 % glasova. Slijedili su Pirati s 28,24 % i STAN s 21,48 %, dok je ANO dobio tek 3,95 % glasova iz dijaspore.

Ovi izbori donijeli su i povijesni pomak u zastupljenosti žena u Saboru – u novi saziv ušlo je rekordnih 67 žena, što čini trećinu donjeg doma. Najveći omjer žena bio je među zastupnicima u dobi od 21 do 29 godina, dok su žene u dobi od 50 do 59 godina još uvijek u značajnoj manjini.

