Babiš se vratio na velika vrata: Milijarder i populist pobijedio na češkim izborima

Milijarder Andrej Babiš i njegov pokret ANO (DA) pobijedili su na parlamentarnim izborima u Češkoj s 35,5 posto glasova, pokazali su djelomični rezultati u subotu.

Foto: Profimedia

S oko 95 posto prebrojanih glasova, ANO se činio spremnim preuzeti vlast od prozapadne koalicije premijera Petra Fiale, koja ga je pobijedila 2021. godine.

Skupina gradonačelnika poznata kao STAN, također članica Fialine vlade, imala je 10,6%. Glavna antimigrantska snaga, Stranka slobode i izravne demokracije, dobila je 8,3%, dok je desničarska skupina koja sebe naziva Motoristi dobila 7,1%. Njih dvoje su potencijalni partneri za Babiša.

Pirati su posljednja skupina koja je prešla prag od 5% za osvajanje mjesta sa 7,6% glasova.

Pobjedom bi se Babiš pridružio redovima premijera Viktora Orbána iz Mađarske i Roberta Fica iz Slovačke, čije su zemlje odbile pružiti vojnu pomoć Ukrajini, nastavljaju uvoziti rusku naftu i protive se sankcijama Europske unije Rusiji.

I tako se na velika vrata vratio bivši komunist, populistički milijarder i bivši premijer. Njegova kampanja bila je obilježena obećanjima o povećanju plaća, ali i jasnim porukama protiv politike Europske unije kada je riječ o migracijama i klimatskim promjenama. Posebno odjekuje i njegovo stajalište o smanjenju pomoći Ukrajini, dok istovremeno naglašava važnost zaštite nacionalnog suvereniteta.

Analitičari upozoravaju da bi Babišev povratak Češku mogao približiti političkom kursu Mađarske i Slovačke, dok ga mnogi u retorici i stilu uspoređuju s bivšim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Fiala čestitao Babišu na izbornoj pobjedi

Češki premijer Petr Fiala izjavio je u subotu da je čestitao čelniku oporbene stranke ANO Andreju Babišu na pobjedi nakon što je ANO osvojio gotovo 35 posto glasova na općim izborima.

ANO je pobijedio Fialinu koaliciju Spolu, koja je osvojila 23 posto glasova, prema rezultatima nakon iz više od 99% biračkih okruga.

Češka populistička stranka ANO nastojat će voditi jednostranačku vladu, rekao je u subotu njezin čelnik Andrej Babiš nakon što je skupina postigla ono što je nazvao "povijesnim" rezultatom na parlamentarnim izborima, ali nije osvojila većinu.

Babiš, milijarder i bivši premijer, rekao je da će ANO razgovarati s krajnje desničarskim SPD-om i strankom Motoristi koja se protivi zelenim politikama EU kako bi pronašla podršku za svoju vladu.

Prema djelomičnim rezultatima šest stranaka bilo je iznad praga od 5 posto za osvajanje mjesta u donjem domu od 200 članova.

Kada je Babiš, sedmi najbogatiji Čeh po Forbesu, bio na vlasti između 2017. i 2021., protivio se Zelenom planu i politici EU o azilu, ali je ostao lojalan član dvadesetsedmorice. U međuvremenu se pridružio suverenističkom taboru europskih stranaka.