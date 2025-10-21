Držanje za ruke, poljupci i zagrljaji: Carla Bruni oprostila se od supruga koji ide na 5 godina u zatvor

Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy stigao je u utorak u pariški zatvor La Sante gdje će odslužiti petogodišnju kaznu zbog zavjere za financiranje svoje izborne kampanje 2007. sredstvima iz Libije, što je iznenađujuć neuspjeh za čovjeka koji je zemlju vodio između 2007. i 2012. godine.

Bivši konzervativni predsjednik Francuske ranije je napustio svoj dom, hodajući rukom pod ruku sa suprugom Carlom Bruni, a pritom ga je bodrilo mnoštvo pristaša koji su skandirali "Nicolas, Nicolas", pjevajući francusku himnu.

Njegovi odvjetnici objavili su da su predali zahtjev za Sarkozyjevim oslobađanjem o čemu bi sud trabao odlučiti unutar iduća dva mjeseca.

Sarkozy, osuđen prošli mjesec, prvi je bivši francuski čelnik koji završava u zatvoru nakon nacističkog kolaboracionista, maršala Philippea Pétaina po završetku Drugoga svjetskog rata.

'Utamničenje nevin čovjek'

Nedugo nakon ulaska u automobil koji ga je prevozio do La Santea, Sarkozy je objavio dugu poruku na platformi X u kojoj tvrdi da je žrtva osvete i mržnje.

"Želim poručiti francuskom narodu s nepokolebljivom snagom da jutros nije utamničen bivši predsjednik Republike - nego je to nevin čovjek", napisao je.

Sarkozyjevom osudom okončana je višegodišnja pravna bitka povezana s optužbama prema kojima je bivši predsjednik tijekom predizborne kampanje 2007. uzeo milijune u gotovini od libijskoga vođe Moaera el Gadafija, koji je kasnije svrgnut s vlasti i ubijen za vrijeme Arapskog proljeća.

Premda je Sarkozy proglašen krivim za urotu s bliskim suradnicima koji su mu pomogli da se sve realizira, oslobođen je optužbi koje se odnose na osobno primanje novca ili korištenje tih sredstava.

Dosljedno je negirao bilo kakve nepravilnosti te je slučaj nazvao politički motiviranim.

"Jako sam ponosan na njega, ponosan sam zbog toga što u zatvor ide uzdignute glave i apsolutno je uvjeren u svoju nevinost", rekao je za televiziju BFM njegov brat Guillaume Sarkozy.

I on je bio među članovima obitelji, rodbinom i pristašama koji su bivšeg francuskog predsjednika bodrili na putu do zatvora.

