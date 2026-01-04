Francuzi i Britanci digli borbene avione! Koristili navođene bombe, evo što im je bila meta

Britanske i francuske zračne snage provele su u subotu navečer zajedničku operaciju bombardiranja sumnjivog podzemnog skladišta oružja koje je prethodno koristila skupina Islamska država u Siriji, priopćilo je britansko ministarstvo obrane.

Zapadni zrakoplovi provode patrole kako bi zaustavili ponovni porast islamističke militantne skupine koja je vladala dijelovima Sirije do 2019.

Obavještajna analiza identificirala je podzemni objekt za koji se vjeruje da se koristio za skladištenje oružja i eksploziva u planinama sjeverno od Palmire, priopćila je Britanija.

"Naši zrakoplovi koristili su navođene bombe Paveway IV kako bi ciljali niz pristupnih tunela do objekta, iako je detaljna procjena sada u tijeku, početni pokazatelji pokazuju da je meta uspješno napadnuta", priopćilo je britansko ministarstvo obrane.

Britanija je rekla da je područje prije napada bilo "bez ikakvog civilnog naselja" i da su se svi njezini zrakoplovi sigurno vratili.

‘"Ova akcija pokazuje odlučnost da stanemo rame uz rame s našim saveznicima kako bismo iskorijenili svaki ponovni porast Islamske države i njihovih opasnih i nasilnih ideologija na Bliskom istoku"’, rekao je Healey.

Britanija je izjavila da je koristila borbene zrakoplove Typhoon FGR4 za bombardiranje cilja, uz podršku tankera za punjenje gorivom Voyagera.

