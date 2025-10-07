Brdo se srušilo na autobus: Najmanje 18 mrtvih, ostali zarobljeni ispod klizišta

Najmanje 18 ljudi je poginulo, a tri su spašene nakon što je privatni autobus zatrpan pod ostacima ogromnog klizišta u Himchal Pradeshu u Indiji u utorak navečer.

Autobus s oko 30 do 35 putnika vozio je od Rohtaka do Ghumarwina kada se na njega srušilo cijelo brdo zbog obilnih kiša. Nesreća se dogodila u blizini mosta Bhallu.

Cijelo brdo se srušilo na autobus, a šanse za preživljavanje su male, kazao je policajac za novinsku agenciju PTI.

बिलासपुर ज़िला के झंडूता विधानसभा क्षेत्र के बालूघाट (भल्लू पुल) के पास हुए भीषण भूस्खलन की ख़बर ने मन को भीतर तक झकझोर दिया है।

इस भारी भूस्खलन में एक प्राइवेट बस के चपेट में आने से 10 लोगों के निधन का दु:खद समाचार मिला है और कई अन्य के मलबे में दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू… pic.twitter.com/GBZslb36CP — Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) October 7, 2025

Spašavanje u tijeku

Premijer Narendra Modi najavio je da će isplatiti odštetu od 200.000 rupija iz Nacionalnog fonda za pomoć obiteljima poginulih i 50.000 rupija ozlijeđenima, prenosi NDTV.

U tijeku je akcija spašavanja, a postoji strah da bi još nekoliko osoba moglo biti zarobljeno u ruševinama, objavio je ministar Sukhvinder Singh Sukhnu.

"Vlasti su naredile da se angažira sva mehanizacija u akciji spašavanja", dodao je.

Na snimkama s mjesta nesreće vidi se bager koji pokušava raščistiti mjesto klizišta, dok više ljudi pokušava spasiti zarobljene.

Jeet Ram Katwal, zastupnik iz Jhandutte, posjetio je mjesto događaja kako bi procijenio tijek spasilačkih operacija. Prema izvješćima, troje djece je spašeno i prevezeno u bolnicu u Berthinu blizu Bilaspura na liječenje.

