U ovoj državi zbog razvoda i ljubimci završavaju na sudu: Evo kako možete ostati bez svog dlakavog prijatelja
Brazilski sudovi moći će odlučivati o zajedničkom skrbništvu nad kućnim ljubimcima parova koji se rastaju, prenosi BBC u četvrtak, navodeći novi zakon u toj zemlji.
Taj dokument određuje da u slučajevima kad se par raziđe bez prethodnog dogovora o kućnom ljubimcu "sudac odlučuje zajedničko skrbništvo i pravednu raspodjelu troškova uzdržavanja životinje između dviju stranaka".
Prema podacima Instituta Pet Brasil, ta južnoamerička zemlja s 213 milijuna stanovnika trenutačno ima oko 160 milijuna kućnih ljubimaca. Uvjet da se zakon primijeni jest da je životinja provela veći dio svog života s tim parom, prenosi BBC.
Zajedničko skrbništvo neće se dodjeljivati u slučajevima ranijeg kaznenog dosjea, povijesti nasilja u obitelji ili postojanja rizika od istoga.
Zastupnici su naveli da je zabilježen porast sudskih sporova oko skrbništva nad ljubimcima, ističući da zakon odgovara na "promjene koje su se dogodile u brazilskom društvu posljednjih desetljeća", stoji u obrazloženju zakona.
U obrazloženju se dodaje da parovi s manje djece u pravilu imaju bliskije odnose sa svojim životinjama, koje se "često smatraju istinskim članovima obitelji".
