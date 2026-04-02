U ovoj državi zbog razvoda i ljubimci završavaju na sudu: Evo kako možete ostati bez svog dlakavog prijatelja

U ovoj državi zbog razvoda i ljubimci završavaju na sudu: Evo kako možete ostati bez svog dlakavog prijatelja
Foto: Pexels

U obrazloženju se dodaje da parovi s manje djece u pravilu imaju bliskije odnose sa svojim životinjama, koje se 'često smatraju istinskim članovima obitelji'

2.4.2026.
14:43
Hina
Brazilski sudovi moći će odlučivati o zajedničkom skrbništvu nad kućnim ljubimcima parova koji se rastaju, prenosi BBC u četvrtak, navodeći novi zakon u toj zemlji. 

Taj dokument određuje da u slučajevima kad se par raziđe bez prethodnog dogovora o kućnom ljubimcu "sudac odlučuje zajedničko skrbništvo i pravednu raspodjelu troškova uzdržavanja životinje između dviju stranaka". 

Prema podacima Instituta Pet Brasil, ta južnoamerička zemlja s 213 milijuna stanovnika trenutačno ima oko 160 milijuna kućnih ljubimaca. Uvjet da se zakon primijeni jest da je životinja provela veći dio svog života s tim parom, prenosi BBC. 

Zajedničko skrbništvo neće se dodjeljivati u slučajevima ranijeg kaznenog dosjea, povijesti nasilja u obitelji ili postojanja rizika od istoga.

Zastupnici su naveli da je zabilježen porast sudskih sporova oko skrbništva nad ljubimcima, ističući da zakon odgovara na "promjene koje su se dogodile u brazilskom društvu posljednjih desetljeća", stoji u obrazloženju zakona.

U obrazloženju se dodaje da parovi s manje djece u pravilu imaju bliskije odnose sa svojim životinjama, koje se "često smatraju istinskim članovima obitelji".

POGLEDAJTE VIDEO: Dalmatinci usporili s vjenčanim zavjetima: U porastu samo broj istospolnih brakova

