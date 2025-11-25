Lijes je 'oživio'! Brat dovezao sestru na kremiranje: 'Čulo se lagano kucanje'

Žena u Tajlandu šokirala je osoblje hrama kada se počela micati u svom lijesu nakon što su je doveli na kremiranje, piše abc news

Wat Rat Prakhong Tham, budistički hram u pokrajini Nonthaburi na rubu Bangkoka, objavio je video na svojoj Facebook stranici koji prikazuje ženu kako leži u bijelom lijesu na stražnjem dijelu pick-upa, lagano mičući rukama i glavom, ostavljajući osoblje hrama u nevjerici.

Pairat Soodthoop, upravitelj za opće i financijske poslove hrama, rekao je u ponedjeljak za Associated Press da je 65-godišnjakinjina brat dovezao iz pokrajine Phitsanulok kako bi bila kremirana.

Rekao je da su čuli tiho kucanje koje je dolazilo iz lijesa.

"Bio sam malo iznenađen, pa sam ih zamolio da otvore lijes, i svi su se prestrašili," rekao je. "Vidjeli smo kako lagano otvara oči i kuca po strani lijesa. Mora da je kucala već neko vrijeme."

Brat je rekao da je njegova sestra bila nepokretna oko dvije godine, da joj se zdravlje pogoršalo te se činilo da je prestala disati prije dva dana. Brat ju je zatim stavio u lijes i krenuo na put dug 500 kilometara do bolnice u Bangkoku, u koju je žena ranije izrazila želju donirati svoje organe.

Bolnica je odbila ponudu brata jer nije imao službeni dokument o smrti, rekao je Pairat. Njihov hram nudi besplatnu uslugu kremiranja, zbog čega im se brat obratio u nedjelju, ali su i oni odbili zbog nedostatka dokumenta.

Upravitelj hrama rekao je da im je upravo objašnjavao kako pribaviti potvrdu o smrti kad su čuli kucanje. Potom su je pregledali i poslali u obližnju bolnicu.

