Netanyahuov brat zbunio sve u Banjoj Luci: 'Drago mi je što sam u Novom Sadu'

Iddo Netanyahu, najmlađi brat izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, boravi u Banjoj Luci gdje promovira svoj roman „Itamar K.” Njegov posjet obilježio je neobičan gaf — na početku obraćanja rekao je: „Drago mi je što sam ovdje, u vašoj državi, u gradu Novi Sad...”, što je nakratko zbunilo novinare i prevoditelja, piše klix.ba

Nakon toga Netanyahu je dodao da mu je drago što postoji interes za njegovu knjigu i što je prevedena na jezik regije „kako bi je ljudi mogli čitati“. Potom je nastavio s planiranim programom, a u njegovu čast u palači predsjednika RS-a priređen je prijem kod Milorada Dodika koji iako više ne obavlja funkciju predsjednika osobno je ugostio izraelskog gosta.

Велика је част што је Идо Нетанјаху, израелски љекар, писац и драматург, дошао у Бањалуку и Републику Српску.



Република Српска његује дугогодишње пријатељске и садржајне односе са јеврејским народом и Државом Израел.



Српски и јеврејски народ повезује дубоко историјско искуство… pic.twitter.com/mn7kNJvLND — Милорад Додик (@MiloradDodik) October 20, 2025

Dodik je izjavio da mu je velika čast što je Netanyahu, izraelski liječnik, pisac i dramaturg, posjetio Banju Luku i Republiku Srpsku, te naglasio da RS održava dugogodišnje prijateljske odnose s izraelskim narodom i Državom Izrael.

POGLEDAJTE VIDEO: Pojavile se dramatične snimke pogubljenja Palestinaca! Trump zaprijetio: 'Ako se ne razoružaju...'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Istaknuo je kako „srpski i židovski narod povezuje povijesno iskustvo stradanja, što je temelj međusobnog razumijevanja i poštovanja“, te da se prijateljstvo čuva kroz kulturnu suradnju i očuvanje povijesne istine.

U razgovoru za RTRS, Netanyahu je komentirao i politička pitanja, govoreći o borbi protiv radikalnih muslimanskih snaga, i sunitskih i šijitskih, za koje smatra da „nastoje osvojiti svijet“.

Prema njegovim riječima, „izraelski narod posljednje dvije godine pokazuje svijetu kakva je hrabrost potrebna da bi se obranila sloboda i nacionalni identitet“, dodavši da se Izrael „bori protiv ideologije Muslimanskog bratstva, koja ne prijeti samo Židovima, nego i kršćanima“.

Njegovo izlaganje održano je u Kulturnom centru Banski dvor, koji je opisao kao „prelijepu instituciju“, no ni službeni prevoditelj nije se usudio prevesti njegov lapsus s Novog Sada na Banju Luku.

POGLEDAJTE VIDEO: Ima li života u Gazi nakon rata? Nedostaje hrane, vode i lijekova