Netanyahuov brat zbunio sve u Banjoj Luci: 'Drago mi je što sam u Novom Sadu'
U njegovu čast u palači predsjednika RS-a priređen je prijem kod Milorada Dodika koji, iako više ne obavlja funkciju predsjednika, osobno je ugostio izraelskog gosta
Iddo Netanyahu, najmlađi brat izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, boravi u Banjoj Luci gdje promovira svoj roman „Itamar K.” Njegov posjet obilježio je neobičan gaf — na početku obraćanja rekao je: „Drago mi je što sam ovdje, u vašoj državi, u gradu Novi Sad...”, što je nakratko zbunilo novinare i prevoditelja, piše klix.ba
Nakon toga Netanyahu je dodao da mu je drago što postoji interes za njegovu knjigu i što je prevedena na jezik regije „kako bi je ljudi mogli čitati“. Potom je nastavio s planiranim programom, a u njegovu čast u palači predsjednika RS-a priređen je prijem kod Milorada Dodika koji iako više ne obavlja funkciju predsjednika osobno je ugostio izraelskog gosta.
Dodik je izjavio da mu je velika čast što je Netanyahu, izraelski liječnik, pisac i dramaturg, posjetio Banju Luku i Republiku Srpsku, te naglasio da RS održava dugogodišnje prijateljske odnose s izraelskim narodom i Državom Izrael.
POGLEDAJTE VIDEO: Pojavile se dramatične snimke pogubljenja Palestinaca! Trump zaprijetio: 'Ako se ne razoružaju...'
Istaknuo je kako „srpski i židovski narod povezuje povijesno iskustvo stradanja, što je temelj međusobnog razumijevanja i poštovanja“, te da se prijateljstvo čuva kroz kulturnu suradnju i očuvanje povijesne istine.
U razgovoru za RTRS, Netanyahu je komentirao i politička pitanja, govoreći o borbi protiv radikalnih muslimanskih snaga, i sunitskih i šijitskih, za koje smatra da „nastoje osvojiti svijet“.
Prema njegovim riječima, „izraelski narod posljednje dvije godine pokazuje svijetu kakva je hrabrost potrebna da bi se obranila sloboda i nacionalni identitet“, dodavši da se Izrael „bori protiv ideologije Muslimanskog bratstva, koja ne prijeti samo Židovima, nego i kršćanima“.
Njegovo izlaganje održano je u Kulturnom centru Banski dvor, koji je opisao kao „prelijepu instituciju“, no ni službeni prevoditelj nije se usudio prevesti njegov lapsus s Novog Sada na Banju Luku.
POGLEDAJTE VIDEO: Ima li života u Gazi nakon rata? Nedostaje hrane, vode i lijekova