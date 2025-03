Kovačević iznio crnu prognozu za Dodika: 'Ide se na eliminaciju, žrtvovat će ga'

Političkoj bombi u Bosni i Hercegovini prijeti eksplozija. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, gura zemlju prema najopasnijem scenariju od završetka rata – odcjepljenju RS-a od BiH, koje bi moglo eskalirati u nasilju. Već je pokrenuo izmjenu Ustava, najavljuje vlastiti sud i tužiteljstvo, a čak je i prvog 'optuženog' već odredio – visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta. Dodik ne bira riječi: "Jurit ćemo ga kao zvijer!", poručio je bez zadrške. Dok Skupština RS-a usvaja zakone kojima blokira rad državnih institucija, Dodik traži apsolutnu lojalnost od Srba u vlasti.

U međuvremenu, državno tužiteljstvo BiH izdalo je nalog za privođenje Dodika, premijera Radovana Viškovića i predsjednika parlamenta Nenada Stevandića jer su ignorirali pozive na saslušanje. Trojac se odbija pojaviti, tvrdeći da su sud i tužiteljstvo neustavni i nelegitimni. Zbog opasnosti od bijega, određeni su im pritvori, a trebale bi biti raspisane i interne tjeralice. Dodik tvrdi. 'Traže nas kao da smo Al-Kaida!", a zatim dolijeva ulje na vatru zlokobnom prijetnjom: "Bit će kao onda kada se raspala Jugoslavija!"

U intervjuu za RTL Danas, Dodik je otišao i korak dalje. Rekao je da će policija Republike Srpske ući u sukob, ako ga pokušaju privesti.

Čovjek na rubu sloma

Bosanski lonac po svemu sudeći opasno kuha i na granici je da uzavrije. O cijeloj situaciji razgovarali smo s Božom Kovačevićem političkim analitičarem i bivšim hrvatskim veleposlanikom u Rusiji. Na pitanje je li se Dodik upustio u avanturu koja će imati nesagledive posljedice kaže da je mišljenja da je čelnik RS-a krenuo putem bez povratka, odnosno bez mogućnosti da se uspješno vrati.

"Tako otvoreno evociranje mogućnosti građanskog rata i ponavljanja scenarija s početka '90 -ih doista je zlokobno. Sadašnja situacija zapravo je pokazatelj neuspjeha međunarodne zajednice u provedbi Daytonskog sporazuma. Taj sporazum je trebao biti kratkoročan. Trebao je osigurati prijelazno razdoblje do donošenja konačnog Ustava Bosne i Hercegovine koji bi bio rezultat dogovora političkih aktera. To se nije dogodilo. Općenito i Bosna i Kosovo su, da tako kažemo, nezavršeni poslovi na Balkanu. Velika pogreška je bila u samom početku omogućiti postojanje Republike Srpske kao unitarne, a ne federalne jedinice, odnosno entiteta. Isto tako, u okolnostima kad je Zapad imao podršku Rusije i kad je mogao odlučnije nametnuti rješenja koja bi bila trajnija - Zapad to nije učinio. I sad se suočava s posljedicama svog ranijeg nečinjenja. Ali Zapad je ipak prisutan u Bosni. Ima snage EUFOR Althea i to bi trebalo biti jamstvo za očuvanje teritorijalne cjelovitosti Bosne i Hercegovine. No time ne prestaje važiti imperativ intenziviranja političkog dijaloga o konačnom uređenju Bosne i Hercegovine, dijaloga između ključnih političkih aktera. Bojim se da Dodik ubuduće neće moći biti sudionik tog dijaloga jer je očito posegnuo za najdrastičnijim sredstvima u cilju postizanja svojih interesa", smatra Kovačević.

Ističe kako je očito da je Dodik, a to svi njegovi postupci pokazuju, čovjek na rubu sloma.

"Igrao je na kartu Vučić-Putin, očekujući bezrezervnu podršku Rusije za sve svoje separatističke planove. Ali Rusija trenutačno intenzivira odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. I trenutačno nije jasno je li Bosna uopće u fokusu interesa SAD-a. Vidimo da State Department reagira po inerciji, provodi dosadašnju politiku Amerike prema Bosni. Dodik je, kao što je računao na Putinovu podršku, isto tako računao na promjenu američke administracije i na to da će Trump njega podržati. Međutim, to ne ide po automatizmu. Niti Republika Srpska, niti Dodik sami po sebi nisu važni za Ameriku i za Trumpa. Njih će zanimati postizanje trajnog aranžmana na Balkanu koji će jamčiti stabilnost i ako bude potrebno žrtvovati Dodika, a čini se da to ide u tom smjeru, oni će ga žrtvovati", naglašava Kovačević te dodaje: "Ako Dodik može postati smetnja u normalizaciji rusko-američkih odnosa, ako ga prepoznaju kao takvog, onda će se i jedni i drugi zauzeti za njegovu eliminaciju."

Dodika će se odreći i najbliži suradnici

Dodik tvrdi da će policija Republike Srpske ući u sukob ako ga privedu. Kovačević smatra da ne treba isključiti ni tu mogućnost.

"Ipak, mislim da on precjenjuje svoju vlast, svoju moć nad svim institucijama i svim ljudima u Republici Srpskoj. Ovi potezi posljednjih dana sve jasnije pokazuju da je on u panici i tim napadnim javnim slikanjem s predsjednikom Vlade i predsjednikom Skupštine Dodik želi pokazati da nije sam. Ali uvjeren sam da kako vrijeme protječe pokazat će se da je on doista sam i da će ga se vrlo vjerojatno i ti suradnici odreći", objašnjava Kovačević te kaže kako su Dodikove tvrdnje da Hrvatima treba zaseban autonomni entitet njegova taktika kako bi pridobio HDZ BiH na svoju stranu.

"Jasno se iz dosadašnjih istupa predstavnika bosanskohercegovačkih Hrvata može zaključiti da oni zagovaraju mekši pristup središnjih državnih vlasti prema Dodiku. Ne mogu reći da se oni solidariziraju s njim, ali pozivaju na razum. Pozivaju na snižavanje tenzija unatoč tome što Dodik podiže te tenzije i jasno je da je ponašanje predstavnika bosanskohercegovačkih Hrvata uvjetovano činjenicom da su i oni nezadovoljni postojećim institucionalnim aranžmanima u Bosni i Hercegovini. Tako je to pitanje, koje je Dodik otvoreno spomenuo - pitanje trećeg entiteta, jedna od jasnih opcija za koju bi se bosanskohercegovački Hrvati bili spremni zauzeti. S druge strane, europski put BiH i članstvo BiH u Europskoj uniji bi u velikoj mjeri relativizirali te probleme međuetničkih odnosa koji sada postoje. A Republika Srpska prepreka je na putu BiH prema Europskoj uniji", kaže Kovačević.

Je li moguće odcjepljenje?

Naglašava kako trenutačno nemamo dovoljno informacija o stajalištima svih ključnih aktera da bi se uopće moglo pretpostaviti kako će se raspetljati ova situacija i može li se uopće dogoditi da dođe do odcjepljenja.

"Ohrabrujući je bio stav glavnog tajnika NATO-a koji je jasno rekao da ovo nije '92 godina i nećemo dopustiti da se to ponovi. Ali s druge strane i NATO i Europska unija, a Amerika se još nije u potpunosti odredila, podržavaju predsjednika Vučića koji podržava Dodika. Što se sve u pozadini događa, koji su sve interesi na djelu mi ne možemo sad sa sigurnošću reći. U svakom slučaju, za Bosnu bi najgora opcija bila primjena ciparskog scenarija prema kojem bi Srbija zapravo kontrolirala Republiku Srpsku. I onda bi ulazak Federacije BiH u Europsku uniju bio olakšan. Najrazličitiji scenariji su mogući s tim da nemaju svi jednake izglede da budu ostvareni. Mi na koncu ne znamo čime će rezultirati ovi višemjesečni prosvjedi u Srbiji. Postaje sve jasnije da je Vučićev opstanak na vlasti u ovisan o podršci Europske unije, iako mislim to je paradoksalno, a da mu je na unutrašnjem političkom planu pozicija sve nestabilnija. Tako da mislim da je trenutak krajnje nepovoljan za neka predviđanja jer je previše nepoznanica. Ali postupci Milorada Dodika su postupci očajnog čovjeka koji je, da tako kažem, sve svoje najjače karte bacio na stol, ne znajući točno tko mu je sve suparnik i protivnik", smatra Kovačević te dodaje da je budućnost BiH krajnje neizvjesna.

"Otpočeli su ti pregovori s Europskom unijom. Činjenica je da još uvijek postoji Vijeće za provedbu mira. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira i visoki predstavnik trebala bi poticati taj europski put Bosne i Hercegovine, a meni se čini da bi odgovarajućom prosvjetiteljskom i političkom djelatnošću u Republici Srpskoj bilo moguće uvjeriti građane tog entiteta da je europski put najbolje rješenje iza njih", kaže Kovačević te ističe kako ovo neizvjesna situacija u BiH ima velik utjecaj na Hrvatsku.

Očajnik koji je pretjerao

"Prvo, vrlo dugačka kopnena granica s BiH, odnosno s Republikom Srpskom. Drugo, takvo inzistiranje na sukobima kakvo sad iskazuje Milorad Dodik doista može dovesti čak i do nenamjerno izazvanih lokalnih sukoba, što bi moglo dovesti do eskalacije. S druge strane, i to treba pozdraviti, i u Sarajevu i u Mostaru su daleko glasniji oni koji pozivaju na razum, na mir, na staloženost. Meni se čini da bi i Hrvatska mogla djelovati u tom smjeru, čak bi se mogla pojaviti u nekoj ulozi posrednika između aktera u Bosni i Hercegovini. Naravno, ako oni na to pristanu. Ali u svakom slučaju, djelovanje Hrvatske bi trebalo biti usklađeno i unaprijed dogovoreno s Upravnim vijećem za provedbu mira i s visokim predstavnikom i s EUFOR-om. Jer, nažalost, ne možemo isključiti mogućnost upotrebe sile radi očuvanja teritorijalne cjelovitosti BiH", kaže Kovačević te zaključuje:

'Situacija u BiH je vrlo, vrlo, vrlo dramatična, ali moj dojam je ovako, bez poznavanja prilika iznutra, da je Dodik svjestan da je pretjerao i da je ta njegova odlučnost u većoj mjeri posljedica očaja negoli uvjerenosti da će uspjeti'.

