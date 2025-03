Dodikovom žestokom kritičaru zapaljen auto tijekom noći: 'Crtaju mi metu na čelu'

Poslaniku u Narodnoj skupštini Republike Srpske i žestokom kritičaru vladajućeg režima u Bosni i Hercegovini Nebojši Vukanoviću u četvrtak navečer zapaljen je automobil ispred obiteljske kuće u Trebinju, doznaje Klix.ba.

Uvjeren je da iza toga stoji Vlada RS-a koja mu kontinuirano crta metu na čelu zbog njegovih kritika.

"Večeras, samo nekoliko sati nakon završetka maratonske sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj me je premijer Radovan Višković usporedio s ustašom, Srbima koji su izdali svoj narod, a predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić me nazvao veleizdajnikom, neprekidno mi stavljajući metu u čelo, neposredno prije pomoći podmetnut je požar ispod vozila Toyota Auris, koje je potpuno izgorjelo", napisao je Vukanović.

Nadzorne kamere snimile su kako muška osoba s kapom na glavi polijeva vozilo benzinom i zapaljivom smjesom, a zatim pali vozilo koje je u potpunosti uništeno. Intervenirali su vatrogasci koji su ugasili požar, a policija je obavila očevid.

“Riječ je o klasičnim mafijaškim porukama, a za sve krivim Milorada Dodika, Radovana Viškovića i Nenada Stevandića koji protiv mene danima vode prljavu kampanju, stavljaju mi ​​metu na čelo i nazivaju me izdajnikom, ustašom, poturicom… Policija je obavila očevid, a hoće li se otkriti napadač i njegov nalogodavac ostaje vidjeti, a nema sumnje da sve ima političku pozadinu", rekao je.

Vukanović kaže da ovo nije prvi napad na njega, njegovu kuću i obitelj koji prolazi nekažnjeno, te da su njegova majka i supruga bile jako uznemirene zbog napada.

"Sve što sam do sada prijavio policiji i Tužiteljstvu nije imalo efekta, nitko nije osuđen niti procesuiran, Luka Petrović me je pokušao pregaziti autom, njegova desna ruka Lazo Brković predložio je napad, a ako napadači sutra ne budu uhićeni, to će biti jasan znak da iza svega stoji režim Milorada Dodika koji je ovo naredio", kaže.

Nebojša Vukanović mogao bi biti kandidat za ministra sigurnosti BiH ako se oko tog prijedloga usuglase Trojka i SDS-PDP-Lista za pravdu i red.

