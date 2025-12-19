Bomba iz Bijele kuće! Trump ne isključuje opciju rata s Venezuelom

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da ostavlja otvorenom mogućnost rata s Venezuelom, javlja NBC News.

"Ne isključujem to", rekao je u telefonskom intervjuu za ovu medijsku kuću. Trump je također rekao da će biti dodatnih zapljena tankera s naftom u blizini voda Venezuele, prema objavljenom intervjuu.

Podsjetimo, američki predsjednik je u utorak naredio "blokadu" svih sankcioniranih tankera s naftom koji ulaze i izlaze iz Venezuele, kako bi povećao pritisak na vladu Nicolasa Madura, ciljajući na njezin glavni izvor prihoda. Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev Reutersa za komentar.

'Maduro je terorist'

Trump je u utorak objavio i da je režim venezuelskog predsjednika Madura proglašen stranom terorističkom organizacijom.

Nafta je glavni izvor prihoda Caracasa. Podložna embargu od 2019. godine, Venezuela prodaje svoju naftu na crnom tržištu po znatno nižim cijenama, posebno Kini.

Trump je ranije već optužio Madurov režim da koristi naftu za financiranje "narkoterorizma, trgovine ljudima, ubojstava i otmica".

POGLEDAJTE VIDEO: SAD i Venezuela na rubu sukoba: vojna blokada, Monroeova doktrina i strah od rata