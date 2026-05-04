Boeing udario u traktor i rasvjetni stup uz autocestu: 'Provest ćemo rigoroznu istragu'
Vozač traktora s prikolicom pretrpio je manje ozljede i već je otpušten iz bolnice, dodali su iz Prometne uprave
Zrakoplov američkog avioprijevoznika United Airlines u nedjelju je pri završnom spuštanju prema međunarodnoj zračnoj luci Newark udario u rasvjetni stup uz obližnju autocestu, uzrokovavši štetu na stupu i traktoru s prikolicom koji je vozio cestom, objavila je Prometna uprava New Yorka i New Jerseyja.
Tijekom prilaska međunarodnoj zračnoj luci Newark, zrakoplov United Airlinesa na letu 169 udario je u rasvjetni stup na autocesti New Jersey oko 14 sati po lokalnom vremenu, priopćili su iz Savezne uprave za zrakoplovstvo (FAA). Zrakoplov Boeing 767-400 poletio je iz Venecije i nakon incidenta sigurno je sletio u Newark, objavili su iz FAA.
Posada suspendirana
"Naš tim za održavanje procjenjuje štetu nastalu na zrakoplovu", rekao je glasnogovornik avioprijevoznika. "Provest ćemo rigoroznu sigurnosnu istragu incidenta", istaknuo je, dodavši da je posada zrakoplova u okviru tog postupka suspendirana.
Prometna uprava objavila je da nitko od posade i putnika nije ozlijeđen, dok su na zrakoplovu zabilježena tek manja oštećenja. Osoblje zračne luke pregledalo je ima li na uzletno-sletnoj stazi krhotina povezanih s nesrećom i aktivnosti su vrlo brzo normalizirane, rekao je glasnogovornik zračne luke.
Vozač traktora s prikolicom pretrpio je manje ozljede i već je otpušten iz bolnice, dodali su iz Prometne uprave.
FAA i Nacionalni odbor za sigurnost prometa (NTSB) pokrenuli su istragu incidenta. Inspektor Nacionalnog odbora trebao bi u ponedjeljak stići u Newark, izvijestio je Reuters, pozivajući se na izjavu glasnogovornika.
Iz agencije su priopćili da su United Airlinesu naložili da osigura i istražiteljima preda i uređaj za snimanje zvuka u pilotskoj kabini i uređaj za snimanje podataka o letu, navodi Reuters.
POGLEDAJTE VIDEO