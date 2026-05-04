KOBNO SLIJETANJE /

Boeing udario u traktor i rasvjetni stup uz autocestu: 'Provest ćemo rigoroznu istragu'

Foto: kena betancur/AFP/Profimedia

Vozač traktora s prikolicom pretrpio je manje ozljede i već je otpušten iz bolnice, dodali su iz Prometne uprave

4.5.2026.
6:40
Hina
Zrakoplov američkog avioprijevoznika United Airlines u nedjelju je pri završnom spuštanju prema međunarodnoj zračnoj luci Newark udario u rasvjetni stup uz obližnju autocestu, uzrokovavši štetu na stupu i traktoru s prikolicom koji je vozio cestom, objavila je Prometna uprava New Yorka i New Jerseyja.

Tijekom prilaska međunarodnoj zračnoj luci Newark, zrakoplov United Airlinesa na letu 169 udario je u rasvjetni stup na autocesti New Jersey oko 14 sati po lokalnom vremenu, priopćili su iz Savezne uprave za zrakoplovstvo (FAA). Zrakoplov Boeing 767-400 poletio je iz Venecije i nakon incidenta sigurno je sletio u Newark, objavili su iz FAA.

Foto: Screenshot/cbs nwsa

Posada suspendirana

"Naš tim za održavanje procjenjuje štetu nastalu na zrakoplovu", rekao je glasnogovornik avioprijevoznika. "Provest ćemo rigoroznu sigurnosnu istragu incidenta", istaknuo je, dodavši da je posada zrakoplova u okviru tog postupka suspendirana.

Prometna uprava objavila je da nitko od posade i putnika nije ozlijeđen, dok su na zrakoplovu zabilježena tek manja oštećenja. Osoblje zračne luke pregledalo je ima li na uzletno-sletnoj stazi krhotina povezanih s nesrećom i aktivnosti su vrlo brzo normalizirane, rekao je glasnogovornik zračne luke.

Vozač traktora s prikolicom pretrpio je manje ozljede i već je otpušten iz bolnice, dodali su iz Prometne uprave.

FAA i Nacionalni odbor za sigurnost prometa (NTSB) pokrenuli su istragu incidenta. Inspektor Nacionalnog odbora trebao bi u ponedjeljak stići u Newark, izvijestio je Reuters, pozivajući se na izjavu glasnogovornika.

Iz agencije su priopćili da su United Airlinesu naložili da osigura i istražiteljima preda i uređaj za snimanje zvuka u pilotskoj kabini i uređaj za snimanje podataka o letu, navodi Reuters.

