Vrijeme je došlo na naplatu, smrtonosni kukci već su u Europi: 'Mogli bi se nastaniti'

Dvije invazivne vrste komaraca koje prenose opasne bolesti – egipatski (Aedes aegypti) i tigrasti komarac (Aedes albopictus) – otkrivene su u Velikoj Britaniji, pokazuje nova znanstvena studija, javlja Sky News.

Jaja egipatskog komarca pronađena su u rujnu 2023. u skladištu u blizini londonske zračne luke Heathrow, dok su tigrasti komarci uočeni u kolovozu 2024. na odmorištu uz autocestu u Kentu. To je prvi takav slučaj nakon 2019. godine. Nalazi su objavljeni u istraživanju Britanske agencije za zdravstvenu sigurnost (UKHSA) i Centra za klimu i zdravstvenu sigurnost.

Obje vrste poznate su kao prijenosnici žute groznice, denga groznice, virusa Zika, chikungunye i dirofilarioze. Povijesno su bile ograničene na tropska i suptropska područja, no tigrasti komarac posljednjih godina širi se i u dijelove južne i središnje Europe, pokazujući da može preživjeti i u blažim klimama.

Toplije zime pogoduju širenju komaraca

Stručnjaci upozoravaju da rastuće temperature i sve toplije zime mogu omogućiti da se invazivne vrste prošire dalje prema sjeveru, što bi povećalo rizik od prijenosa bolesti i na nova područja.

„Trenutačno nema dokaza da su ovi komarci široko prisutni u Velikoj Britaniji, no bez pravodobne akcije postoji rizik da se nastane. Proaktivne mjere ključne su za zaštitu od bolesti koje prenose vektori”, stoji u studiji.

Nakon svakog otkrića pokrenut je pojačan lokalni nadzor i kontrola, a činjenica da nije pronađeno više primjeraka sugerira da se radi o izoliranim slučajevima, istaknuo je glavni autor istraživanja Colin Johnston iz UKHSA.

Britanske vlasti već provode aktivan nadzor u lukama, na cestovnim prometnicama te na močvarnim područjima Kenta, koja se smatraju posebno pogodnima za razvoj komaraca. Uz to, UKHSA vodi i građanski projekt „Mosquito Recording Scheme”, u sklopu kojeg građani mogu prijaviti ubode ili poslati primjerke komaraca na analizu.

Studija je objavljena u znanstvenom časopisu PLOS Global Public Health.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko to tamo vodi 'specijalni rat'? Baranjci bijesni na DP: 'Naši ljudi nisu donijeli virus!'