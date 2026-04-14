Bivši učenik došao sa sačmaricom u školu i krenuo u pokolj: Ranio 16 kolega pa presudio sebi
Sedamnaestogodišnji bivši učenik otvorio je nasumičnu vatru iz sačmarice u strukovnoj srednjoj školi u Sanliurfi u utorak ujutro. Ranio je 16 ljudi, većinom učenika prije nego što je presudio sebi, rekao je guverner Hasan Sildak.
Napad se dogodio u strukovnoj i tehničkoj srednjoj školi Ahmet Koyuncu u naselju Hasan Celebi, gdje je osumnjičenik ušao u školski krug i nasumično pucao. Sildak je rekao da je napadač bivši učenik škole, piše Turkiye Today.
Počeo je pucati u školskom dvorištu, a zatim je ušao u školu i uzeo učenike kao taoce. Zdravstveni timovi, policija i jedinice za specijalne operacije poslani su na mjesto događaja nakon hitnih poziva. Na snimkama s društvenih mreža vide se djeca kako panično bježe iz škole. Zatim dolazi policija i hitna pomoć.
Motiv zločina nije poznat, ali se napadač navodno prethodno posvađao s prijateljem i došao u školu s napunjenom sačmaricom.
"Prvo je otvorio vatru u dvorištu, a zatim izravno na školu“, rekao je svjedok.