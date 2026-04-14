UŽAS U TURSKOJ /

Bivši učenik došao sa sačmaricom u školu i krenuo u pokolj: Ranio 16 kolega pa presudio sebi

Foto: X/Solcu Gazete/Screenshot

Napad se dogodio u strukovnoj i tehničkoj srednjoj školi Ahmet Koyuncu u naselju Hasan Celebi

14.4.2026.
10:48
Tajana Gvardiol
Sedamnaestogodišnji bivši učenik otvorio je nasumičnu vatru iz sačmarice u strukovnoj srednjoj školi u Sanliurfi u utorak ujutro. Ranio je 16 ljudi, većinom učenika prije nego što je presudio sebi, rekao je guverner Hasan Sildak.

Napad se dogodio u strukovnoj i tehničkoj srednjoj školi Ahmet Koyuncu u naselju Hasan Celebi, gdje je osumnjičenik ušao u školski krug i nasumično pucao. Sildak je rekao da je napadač bivši učenik škole, piše Turkiye Today

Počeo je pucati u školskom dvorištu, a zatim je ušao u školu i uzeo učenike kao taoce.  Zdravstveni timovi, policija i jedinice za specijalne operacije poslani su na mjesto događaja nakon hitnih poziva. Na snimkama s društvenih mreža vide se djeca kako panično bježe iz škole. Zatim dolazi policija i hitna pomoć.

Motiv zločina nije poznat, ali se napadač navodno prethodno posvađao s prijateljem i došao u školu s napunjenom sačmaricom.

"Prvo je otvorio vatru u dvorištu, a zatim izravno na školu“, rekao je svjedok.

PucnjavaškolaTurskaMasakrSacmarica
