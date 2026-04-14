Bivši učenik došao sa sačmaricom u školu i krenuo u pokolj: Ranio 16 kolega pa presudio sebi

Sedamnaestogodišnji bivši učenik otvorio je nasumičnu vatru iz sačmarice u strukovnoj srednjoj školi u Sanliurfi u utorak ujutro. Ranio je 16 ljudi, većinom učenika prije nego što je presudio sebi, rekao je guverner Hasan Sildak.

Şanlıurfa Siverek'te bir lisede silahlı saldırı düzenlendi.



— Okul içerisinde bulunan saldırganın bazı öğrencileri yaraladığı ve rehin aldığı öne sürüldü.



— Okulda bulunan öğrencilerin büyük bölümü tahliye edildi.



Napad se dogodio u strukovnoj i tehničkoj srednjoj školi Ahmet Koyuncu u naselju Hasan Celebi, gdje je osumnjičenik ušao u školski krug i nasumično pucao. Sildak je rekao da je napadač bivši učenik škole, piše Turkiye Today.

Počeo je pucati u školskom dvorištu, a zatim je ušao u školu i uzeo učenike kao taoce. Zdravstveni timovi, policija i jedinice za specijalne operacije poslani su na mjesto događaja nakon hitnih poziva. Na snimkama s društvenih mreža vide se djeca kako panično bježe iz škole. Zatim dolazi policija i hitna pomoć.

Şanlıurfa’nın #Siverek ilçesinde bir öğrenci pompalı tüfek ile Ahmet Koyuncu Endüstri Meslek lisesini basarak, rastgele ateş etti.



Saldırıda öğretmen ve öğrencilerin aralarında olduğu 13 kişi yaralandı.

Motiv zločina nije poznat, ali se napadač navodno prethodno posvađao s prijateljem i došao u školu s napunjenom sačmaricom.

"Prvo je otvorio vatru u dvorištu, a zatim izravno na školu“, rekao je svjedok.