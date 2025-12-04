Bivši ruski general šokirao u prijenosu uživo, voditelj ostao frapiran: 'Ovo nisam očekivao'

Bivši glavni zapovjednik ruskih snaga Vladimir Čirkin prošli tjedan žestoko je kritizirao obavještajne službe Kremlja zbog njihovih postupaka pri početku rata u Ukrajini, objavio je Business Insider u četvrtak.

Čirkin, inače umirovljeni general-pukovnik koji je ruske kopnene snage vodio od 2012. do 2013. godine, kazao je da su obavještajne službe navele nepripremljenu Moskvu da pokrene sveobuhvatnu invaziju.

"Ako se sjećate, svi su u veljači 2022. počeli pričati da će rat završiti za tri dana i da ćemo ih sve pobijediti", rekao je Čirkin u intervjuu za rusku radijsku postaju RBC. "Nažalost, nije ispalo tako. Cijeloj ruskoj obavještajnoj zajednici dao negativnu ocjenu", dodao je Čirkin i naveo da je Moskva pogrešno procjenjivala odnos snaga - podcjenjivala protivnika, a precjenjivala učinkovitost vlastitih snaga.

Rusi patili od sindroma

"Ne namjeravam nikoga kritizirati, ali po mom iskrenom mišljenju, Rusija je bila nespremna za rat, kao što je bila i proteklih godina i stoljeća", ocijenio je Čirkin. Zatim je istaknuo da je rusko vodstvo bilo u zabludi dok je vjerovalo da 70 posto ukrajinskog stanovništva podržava prorusku vladu: "Bilo je potpuno suprotno - 30 posto za nas, a 70 protiv. Tijekom prvih nekoliko tjedana dobili smo iznimno okrutnu lekciju".

Retired Russian General Vladimir Chirkin leaves interviewer stunned, after a series of admissions, blaming Russia's intelligence community and admitting that his country was grossly unprepared for this war.



"We received a serious and brutal lesson. Our country’s leadership was… pic.twitter.com/gbdOLNqrLK — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) December 3, 2025

Ispričao je i da su ruske snage u ranim fazama invazije patile od takozvanog "Tbilsi sindroma", scenarij koji opisuje kao situaciju u kojoj se vojnici boje donositi taktičke odluke bez naredbi nadređenih.

Šokiran i novinar

Takve izjave neuobičajene su za visoke ruske vojne dužnosnike, čak i one koji više nisu u službi. Iskrenost general zato je iznenadila čak i Jurija Tamanceva s RBC-a koji ga je intervjuirao. "Iskreno, nisam očekivao toliku otvorenost na samom početku našeg razgovora", rekao je Tamancev.

Podsjetimo, Čirkinu je zapovjedništvo oduzeto 2013. godine nakon optužbe da je primio mito. Čin mu je pak skinut dvije godine kasnije, nakon što je proglašen krivim za primanje mita od 450.000 rubalja i osuđen na pet godina rada u kaznenom logoru, iako mu je kazna preinačena nakon nekoliko mjeseci.

POGLEDAJTE VIDEO: Snimili tajnu Putinovu kći u Parizu, pitali je podržava li njegovu politiku, ona odbrusila