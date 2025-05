Bivša savjetnica Bijele kuće: 'Počeo je treći svjetski rat, a Trump postaje Putinov rob'

Nekadašnja savjetnica Bijele kuće za Rusiju te dugogodišnja analitičarka Kremlja Fiona Hill rekla je jednom prilikom da je američki predsjednik Donald Trump podložan ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu jer ga plaši mogućnost nuklearnog sukoba.

Ipak, Hill tvrdi da je Trump "zarobljen u razmišljanju iz 1980-ih", pa kaže da su od nuklearnog udara puno veće prijetnje prikrivenije metode ratovanja, piše Telegraph. "Sada je puno više riječ o kritičnoj nacionalnoj infrastrukturi i djelima sabotaže, trovanja i atentata", istaknula je Hill.

Ona vjeruje da je treći svjetski rat već ovdje. "Svjetski ratovi su kada imate globalne skupove sukoba koji se isprepliću. Tu smo", naglasila je Hill.

'Ako ponudiš Rusima mrkvu...'

Trump je u svojoj kampanji za predsjednika govorio da će okončati rat u Ukrajini prvog dana svog mandata, međutim, pitanje prekida rata još je u zraku i ne zna se koliko će Trumpu trebati da održi svoju riječ.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hill je komentirala telefonski razgovor Putina i Trumpa koji se dogodio prošloga tjedna. "Trump je prošao užasno. Dajmo mu prolaz za trud. Ono što Trump radi je da odgovara na pogrešno pitanje na ispitu. On misli da je sve u nekretninama, trgovini, i tko što dobije, bilo to minerali, zemlja ili rijetke zemlje", istaknula je Hill.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Napomenula je da Trump ne razumije da Putin ne želi prekid vatre: "On želi neutraliziranu Ukrajinu, a ne onu koja može izdržati vojni pritisak. Svi to vide, osim Trumpa".

Trump se do sada odupirao novim sankcijama prema Rusiji te umjesto toga nudio dogovor za koji Hill kaže da je "sjajan poticaj Rusima da se pridruže Trumpu".

Ovako je to komentirala: "Ako ponudiš Rusima mrkvu, oni će je jednostavno pojesti ili će je uzeti i udariti te s njom po glavi. Pratnja, krug oko Putina, obogatili su se toliko iskorištavajući sve blagodati koje država može pružiti, pa što im Trump može dati što već nemaju?"

'Trump je očaran Putinom'

Hill kaže da Trump ima meki pristup prema Moskvi, a vjeruje da je podloga toga - Trumpovo idoliziranje Putina i njihovo zajedničko uvjerenje u "sfere utjecaja" i "pravilo jačeg". "Trump je očaran Putinom i, kao rezultat toga, postaje njegov rob", rekla je.

Ništa manje nije oštra ni prema europskim čelnicima. Oni, kaže, nisu ovu novu stvarnost prihvatili na vrijeme. "Činjenica da su Europljani toliko šokirani njegovim popuštanjem Putinu, pokazuje da ni oni nisu odradili svoju lekciju", istaknula je Hill.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

O budućnosti odnosa Ukrajine i SAD-a, Hill vjeruje da će Amerika okrenuti leđa Ukrajini, ali vjeruje i da bi slika mogla ostati optimistična ako blok poduprt europskim sankcijama uspije surađivati. Ipak, sankcije se, smatra, trenutačno uvelike oslanjaju na američku moć.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jednom je prilikom bila u društvu Putina i Trumpa. Bilo je to 2018. godine, dok je Hill bila savjetnica Bijele kuće za Rusiju. O Trumpu je rekla: "On je prestravljen Putinom, vidjela sam to iz prve ruke".

Inače, Hill je kao analitičarka obavještajnih službi radila za mnoga poznata lica - od Georgea Busha do Baracka Obame.

POGLEDAJTE VIDEO: Kotromanović o razgovoru Trumpa i Putina: 'Dogodilo se – ništa'