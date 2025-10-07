Biskup imao 17 ljubavnica: Raskrinkale ga ljubomorna časna sestra i čistačica

Peruanski biskup Ciro Quispe López (51), optužen da je imao čak 17 tajnih ljubavnica, podnio je ostavku nakon što ga je navodno razotkrila njegova čistačica. Slučaj koji nalikuje na epizodu kakve telenovele postao je još bizarniji nakon što je istraga Vatikana otkrila da su se neke od ljubavnica gotovo fizički potukle nakon što su saznale istinu.

"Časna sestra koja je bila jedna od njegovih ljubavnica bila je ljubomorna na odvjetnicu s kojom se biskup također viđao te je slala informacije o njegovim aferama trećoj ljubavnici koja se posvađala s odvjetnicom", razotkrila je peruanska novinarka Paola Ugaz, koja je o slučaju progovorila u velikom intervjuu za The Times, a koji su prenijeli brojni svjetski mediji.

López je raskrinkan nakon što je slučajno poslao fotografije i videozapise, koje je namijenio ljubavnicama, svojoj čistačici koja ga je brzo prijavila Katoličkoj crkvi. Vatikan je, nagađa se, zatim pregledao "prljave" glasovne poruke, fotografije i snimke.

Pod istragom zbog pronevjere

"Bila je to prava sapunica, ali je istovremeno otkrila i ozbiljnu zlouporabu moći", dodala je novinarka.

Mnoge od njegovih 17 ljubavnica bile su previše uplašene da bi istupile javno jer su, tvrdi Ugaz, bile uplašene.

Uhvaćeni biskup negira optužbe tvrdeći da je protiv njega pokrenuta kampanja klevete koju vode "tamne ruke".

Vatikan je početkom mjeseca prihvatio njegovu ostavku. Osim toga, pokrenuo je istragu protiv njega zbog navodne pronevjere crkvenih sredstava.

Sumnja se da je ukrao stolice s crkvenog posjeda kako bi se one koristile u lancu restorana u kojem je imao financijske koristi.

