Tajanstveni dronovi iznad vojne baze u EU, ministar: 'Špijuniraju gdje su naši F-16...'

Belgijska policija istražuje pojavu dronova iznad vojne zračne baze, rekao je u nedjelju ministar belgijske obrane Theo Francken.

Vlada je u subotu primila izvješća o dronovima koji lete iznad zračne baze Kleine Brogel na sjeveroistoku Belgije, naveo je Francken u objavi na platformi "X".

"Helikopter i policijska vozila pratili su dron, ali su ga izgubili nakon nekoliko kilometara", napisao je ministar kao i to da ga presretač dronova nije uspio presresti

La nuit dernière, nous avons reçu 3 signalements de drones au-dessus de Kleine Brogel, de type plus grand et volant à plus haute altitude. Il ne s'agissait pas d'un simple survol, mais d'une commande claire visant Kleine Brogel.



Un brouilleur de drone a été utilisé, mais sans… — Theo Francken (@FranckenTheo) November 2, 2025

"To nije bio jednostavan prelet, već jasna naredba usmjerena na Kleine Brogel", rekao je Francken.

Za belgijski RTBF dao je dodatne detalje o preletu drona.

"Ovo je vrlo zabrinjavajuće, zabrinjavajuće",, reagirao je ministar Francken u intervjuu. "Pokušali smo elektronički ometati dron, pokušali smo ga srušiti. Bilo je neučinkovito", objasnio je.

Uz helikopter, dron su pratila id va kombija.

"Ali u jednom trenutku, nakon, mislim, 20 kilometara, izgubili su signal", objasnio je-

Objasnio je i zašto nisu uspjeli neutralizirati dron i omestu signal.

'Tu su radi špijunaže'

"Bili su na vrlo velikoj visini, gotovo 200 metara, tako da ih nije lako oboriti", objasnio je ministar.

Za njega je, međutim, teorija o špijunaži najvjerojatnija. "Dolaze špijunirati, vidjeti gdje su F-16, gdje je streljivo i druge visoko strateške stavke", smatra ministar.

Prema njegovim riječima, ovi dronovi nisu tamo da bi "napali bazu", već da bi špijunirali, i u Kleine-Brogelu i u Marche-en-Famenneu.

"Nije to dron koji je slučajno prešao preko vojne baze. Bio je tamo dugo vremena, tako da je definitivno bio za špijunažu", rekao je ministar.

Glasnogovornik Franckenova ureda rekao je za Reuters da policija istražuje incident. Vladini ministri će raspravljati o pojavi dronova ovog tjedna.

Zemlje NATO-a su posljednjih tjedana u stanju visoke pripravnosti nakon viđenja dronova i drugih zračnih upada, uključujući zračne luke u Kopenhagenu, Münchenu i baltičkoj regiji. Oko 20 ruskih dronova ušlo je u poljski zračni prostor u rujnu.

U Belgiji su već u tijeku istrage o višestrukim viđenjima dronova iznad vojne baze na jugoistoku zemlje i još jedne vojne baze u Elsenbornu, na njemačkoj granici prošlog mjeseca.

POGLEDAJTE VIDEO Rusija predstavila raketu neograničenog dometa, Putin poslao poruku: 'Ovo nema nitko na svijetu'