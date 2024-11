Bartulica očitao bukvicu Hrvatima pa priznao: 'Imam Trumpove rekvizite...'

Eurozastupnik Stephen Nikola Bartulica komentirao je u utorak iz Bruxellesa pobjedu Donalda Trumpa rekavši da će ovakav rezultati imati velike implikacije na EU, ali je u razgovoru s RTL-ovom reporterkom Anom Mlinarić priznao i da ima Trumpove rekvizite te da će se sa suradnicima počastiti zbog njegove pobjede.

"Očekujem da će novi-stari američki predsjednik posvetiti više pažnje Americi, što je i sam uvijek naglašavao, a ljudi su to prepoznali. Nadmoćno je pobijedio i nitko ne može osporiti njegovu pobjedu. Europu čeka vrijeme u kojem će morati preuzeti puno veću odgovornost, uključujući povećanje potrošnje na obranu. Trump nikada nije skrivao da očekuje od partnera u svijetu i NATO-u da više ulažu u obranu, i ovo će biti novi poticaj i nama. Očekujem i nove prilike u trgovini. On često spominje kako mu je najdraža riječ “porez” ili 'novei namet' na proizvode. Bit će teških pregovora s EU-om oko novog trgovinskog okvira, ali i EU i SAD ostaju važni partneri, upućeni jedni na druge", rekao je za RTL Bartulica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nastavio je da je njemu osobno najvažnije da naši ljudi imaju koristi od promjena.

"Javno sam rekao da ga podržavam, i to već prije mjesec dana. U Americi kažu 'no guts, no glory' – dakle, bez hrabrosti nema slave. Naši se političari trebaju više izložiti kako bi profitirali od ovakvih ishoda. Drugi čelni ljudi u Europi nisu oklijevali, javno su iskazali podršku Trumpu, što nisam vidio u Hrvatskoj, ali to je tako. Moramo njegovati odnose s Amerikom, bez obzira na to tko je u Bijeloj kući. Ovo je prilika da se Hrvatska istakne kao pouzdan partner, što je bila propuštena prilika u njegovom prvom mandatu", smatra Bartulica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na pitanje zašto je uvjeren u dobre odnose kad je Trump ranije govorio da je Europa čak neprijatelja, također je napuštanjem NATO-a, vodio trgovinske ratove i s EU, čak ignorirao čelnike EU, odgovorio je da su u Europi svjesni da smo upućeni na suradnju.

"Mnogi u Bruxellesu nisu oduševljeni, vidim to na licima ljudi koji su razočarani", odgovorio je. Signale da Trump želi suradnju s EU vidi u njegovim izlavama da želi američko gospodarstvo krene kao prije, da kompanije surađuju u slobodnoj trgovini s ostatkom svijeta. "Do sada je najviše prijetio Kini, ali očekujem da će se na novi način definirati odnosi s EU-om. Ovo može biti pozitivan poticaj da se Europljani konačno probude, preuzmu odgovornost na kontinentu i u Ukrajini. Uvijek sam bio oprezni optimist", naveo je ovaj eurozastupni. Kao glavnu sugovornicu s Trumpom vidi Ursulu von der Leyen.

Foto: Profimedia

'Ovo je uspon novih medija'

"Ovi izbori su pokazali da mnogi koji imaju veliku odgovornost u politici nisu u skladu sa stvarnošću. Vjerovali su da će biti tijesno ili da će Kamala Harris možda pobijediti. Medijske strukture, stari mediji, nisu pogodili i promašili su što se događa u Americi. Ovo je uspon novih medija, a Trumpovo gostovanje u podcastima doprinijelo je njegovoj pobjedi. Svi moramo izvući pouke iz toga", naveo je Bartulica.

Nastavio je kako su neki prije nekoliko dana objavili anketu iz Iowe u kojoj Kamala Harris vodi. "Riječ je o crvenoj državi, iako je razlika bila preko deset posto. Umjesto da objektivno prikažu stvarnost, pokušavali su promijeniti percepciju, ali nisu uspjeli", zaključio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Sve je upućivalo da se vraća'

Na pitanje što kaže na to da neki smatraju da će Trump biti naklonjen Srbiji i da bi to bila prijetnja Hrvatskoj, odgovorio je kako je uvjeren neće.

"Godinama njegujem odnose s republikancima u Americi, pa i s ljudima bliskim Trumpu. To je stvar umijeća lobiranja i koliko će se naš glas čuti. Učinit ću sve da tako bude. U Hrvatskoj neće biti normalizacije sa Srbijom dok ne priznaju odgovornost za agresiju iz 1990-ih i ne isplate odštetu žrtvama Domovinskog rata. To je moj stav, a na nama je da lobiramo kod partnera, pa i kod američkog predsjednika, kako bi razumio našu politiku. Šteta je što nije bilo više ljudi u hrvatskoj politici koji su se izložili i javno podržali Trumpa, sve je upućivalo na to da se vraća. Ovo je jedan od najvećih 'comebackova' u političkoj povijesti. Hrvatska mora shvatiti da je u politici borba za pažnju, za svojih 'pet minuta'. Trudit ću se da Hrvatska ima koristi od toga", naveo je Bartulica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

S obzirom na to da su pojedine desne populističke grupacije u Bruxellesu danas otvoreno slavile Trumpovu pobjedu, naša novinarka Ana Mlinarić pitala je Bartulicu ima li on kakve Trumpove rekvizite.

"Imam neke rekvizite od prije, ali neću ih nositi jer to nije moj način vođenja politike. Davno sam objavio na društvenim mrežama svoj stav. Nije mi bilo svejedno, ali mislim da je za cijeli zapadni svijet dobro da je Trump pobijedio. Vijest sam primio s velikim olakšanjem", odgovorio je.

Na pitanje je li primjereno da zastupnici javno podržavaju i slave pobjedu, rekao je: "Javno da, ali na primjeren način. Sa suradnicima ću se vjerojatno danas počastiti."

POGLEDAJTE VIDEO Trump u pobjedničkom govoru: 'Elon Musk... On je genijalac, genijalce moramo čuvati'