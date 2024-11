Pogledajte sva lica Donalda Trumpa: Od smijeha, ljutnje do kreveljenja

U neizvjesnim američkim izborima, pobjedu je odnio Donald Trump i po broju elektronskih glasova uvjerljivo ostavio iza sebe protukandidatkinju Kamalu Harris. Iza izgradnje njegova poslovna carstva stoji žena, i to Ivana Trump, bivša manekenka iz Čehoslovačke s kojom je činio moćan poslovni duo. Nije mnogo trebao da tih 1980-ih Donaldu oko zapne za lijepu plavušu u njujorškom društvu. Njihov glamurozni brak raspao se početkom 1990-ih zbog Trumpove afere s manekenkom Marlom Maples. Ivana je iz njega izašla noseći milijune, nekretnine te je nastavila svoju uspješnu poslovnu karijeru.Donald se potom oženio svojom ljubavnicom Marlom te se iz te veze rodila kći Tiffany.Ivana je ostala u kontaktu s Trumpom čak i kad je uplovio u treći brak s Melaniom Trump. oditelji su ga s 13 godina upisali na Vojnu akademiju u New Yorku, sjeverno od New Yorka. Usprkos ovom vojničkom usmjerenju, Donald Trump kasnije je izjavljivao da ne vježba i to zbog pomalo bizarnog razloga – navodio je da je čovjek kao baterija te da ima ograničenu količinu energije. Zato u njegovom životu nema tjelovježbe, izuzevši golf koji naprosto obožava.Upisao je Sveučilište Fordham u New Yorku, a potom se prebacio na Sveučilište u Pennsylvaniji gdje je stekao diplomu iz ekonomije. Koristio je pogodnosti s fakulteta kako bi izbjegao novačenje za Vijetnamski rat. Još za vrijeme studija počeo se baviti očevim poslom, upravljanjem nad nekretninama i njihovim procjenjivanjem.Tijekom vremena Donald je potpuno preuzeo posao od oca, biznis preimenovao u Trump organizaciju te usmjerio poslovanje na nebodere na Manhattanu.Unatoč burnoj poslovnoj karijeri, Trump je u javnosti figurirao kao jedan od najbogatijih, najmoćnijih poduzetnika, imao je čak svoj televizijski show koji mu je davao veliku popularnost. Ušao je u politiku i postao 45. predsjednik Amerike 2017. no ni to nije prošlo bez kontroverzi. Kad ga je na izborima 2020. porazio Joe Biden, Trump nije priznavao rezultate.