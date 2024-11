Hrvatski europarlamentarac i izvjestitelj Parlamenta za Srbiju Tonino Picula u utorak je komentirao pobjedu Donalda Trumpa rekavši da je volja američkih birača bila jasna.

"Trump ima jasan mandat. Ovo su bili izbori za oba doma američkog Kongresa; Republikanci su vratili kontrolu nad Senatom i izgleda da će zadržati kontrolu nad Zastupničkim domom. Trump će kao 47. predsjednik u prve dvije godine imati punu zakonodavnu podršku za svoj program. Njegova pobjeda nije pretjerano iznenađenje, i dobar dio političara u EU pripremao se za ovaj scenarij kada je Joe Biden odustao od utrke. Ali postoji jedna vrsta djelatnog cjepiva u EU - svi pamtimo njegov prvi mandat od 2016. do 2020., s time da su se geopolitičke okolnosti promijenile", rekao je Picula.

Osvrnuo se i na odjeke ove pobjede u Rusiji.

"Ne smijemo zaboraviti Putinovu agresiju na Ukrajinu, zbog koje se EU morala riješiti kojekakvih tabua, pogotovo na području obrane i jačanja energetske neovisnosti. Sada dolazimo u zonu propitivanja treće ovisnosti EU-a - nakon energetske ovisnosti o Rusiji i trgovinske o Kini – a to su sigurnosni aranžmani preko NATO-a, koje je Europa dugo uživala. Amerika je jamac sigurnosti i stabilnosti EU-a", rekao je Picula.

'Trump je i prije 'zaobilazio institucije EU'

Na pitanje, misli li da će Europa biti ujedinjena, ili ćemo se pojaviti više 'solo igrača', populista, koji će se okretati izravno Trumpu, a manje Bruxellesu, Picula odgovara da se je tako bilo i tijekom prvog Trumpova mandata kada je on pokušao zaobilaziti institucije i kontaktirati neposredno čelnike država članica. "To su radili i britanski konzervativci nakon Brexita. Politički centar mora biti spreman jačati europske institucije. Od velike je važnosti da Europska komisija što prije profunkcionira i, u suglasnosti s Vijećem i Parlamentom, počne donositi zakone koji će omogućiti prilagodbu EU-a novim situacijama", smatra Picula.

Dodatknuo se i Putina.

"On se sigurno osjeća osokoljenim nakon Trumpove pobjede, ali i Kina, kao i izvaneuropski igrači koji žele ostvariti svoj interes u EU-u, osobito na zapadnom Balkanu. Važno je jačati suradnju u području obrambene sigurnosti i suradnju obavještajnih zajednica. Također, treba raditi na jačanju energetske učinkovitosti i neovisnosti. Pandemija nam je pokazala da, ako EU nije sposoban proizvesti osnovne stvari poput zavoja ili cjepiva, postajemo ranjivi. Treba ozbiljno saslušati preporuke Marija Draghija, koji je rekao da se ne možemo održati ako 80 posto komponenti potrebnih za digitalnu tranziciju uvozimo ili ako 50 posto vodećih svjetskih kompanija iz tog sektora ima sjedište izvan EU-a. Ovo je poziv EU-u na buđenje. Prije 20 godina, EU je činio 27 posto svjetskog BDP-a, a danas je to samo 17 posto. Ima puno posla", upozorio je hrvatski eurozastupnik.

Picula je također izvjestitelj Europarlamenta za Srbiju pa je komentirao i odjeke Trumpove pobjede u toj zemlji.

"U protekle dvije godine, kada Trump nije bio na vlasti, pokazivao je sklonost razvijanju poslovnih veza sa Srbijom preko ljudi iz svoje neposredne okoline. Hoće li te veze prerasti u veću političku bliskost, treba vidjeti. Oni koji žure s podrškom Trumpu zaboravljaju da on zagovara politiku "America First". On sigurno neće uzimati političke programe lidera sa Zapadnog Balkana zdravo za gotovo. Njegovi politički odnosi baziraju se na gospodarskim benefitima. Tijekom prethodnog mandata želio je povećati carine na europski aluminij i čelik. Juncker je morao otputovati u Washington kako bi to spriječio. Treba naći jezik kojim se komunicira s Trumpom", govori Picula.

Smatra pritom da ne stoji Trumpova poznata tvrdnja da bi rat u Ukrajini zaustavio u 24 sata.

"U Kijevu noćas sigurno nisu spavali. A završiti rat u 24 sata nije moguće. On će imati neke političke inicijative, ali nisam siguran da može brzo zaključiti rat, posebno ne na štetu Ukrajine. Bez obzira na one koji smatraju da prvo treba uspostaviti primirje pa prihvatiti ono što Putin predstavlja kao svoje uvjete, nisam siguran koliko je realan plan za pobjedu Zelenskog. Hladno su ga primili u SAD-u i Europi, ali ne vjerujem da Trump može preokrenuti situaciju. Na srednjem roku, može se dogoditi svašta", prognozirao je.

Za Bliski istok je podsjetio na naslijeđe Trumpove administracije a to su "Abrahamovi sporazumi". "Njima je nastojao normalizirati odnose Izraela s drugim zemljama. Hoće li iskoristiti svoj autoritet koji ima u nekim arapskim zemljama i utjecaj na Netanyahua za pozitivne promjene, ili će Trump značiti daljnju radikalizaciju odnosa, ostaje za vidjeti. Ono što povezuje Trumpa i Netanyahua je agresivan stav prema iranskom režimu", rekao je Picula.

I hrvatski europarlamentarac Davor Ivo Stier kaže da je Trumpova pobjeda poguranac da Europa postane obrambeno samostalnija.

"Europa mora preuzeti veću odgovornost za vlastitu sigurnost. To bi trebala učiniti čak i da je Kamala Harris pobijedila, ali sada to mora učiniti brže i snažnije. Već danas počinjemo; vjerujem da ćemo potvrditi prvog europskog povjerenika za obranu. Važno je graditi korak po korak. Moramo jačati industrijsku bazu, prvenstveno vojnu industriju, i bolje koristiti sredstva poreznih obveznika za obrambene kapacitete EU-a", smatra Stier.

I on je komentirao odjek Trumpove pobjede u regiji pa rekao da se mnogi u Srbiji raduju ili očekuju od toga koristi. "A Viktor Orbán je vrlo otvoreno navijao za Trumpa. No, sjećam se kad je prva Trumpova administracija došla na vlast, neki mađarski zastupnici rekli su da su ipak bili razočarani. Američka državna politika ima puno više kontinuiteta nego što neki očekuju. Mislim da će njihov fokus biti na Kini i Indopacifiku, a od Europe će se tražiti da preuzme veću odgovornost za europska pitanja, uključujući odnose na zapadnom Balkanu", smatra Stier.

Foto: Profimedia Unatoč burnoj poslovnoj karijeri, Trump je u javnosti poznat kao jedan od najbogatijih, najmoćnijih poduzetnika, a imao je čak i svoj televizijski show koji mu je davao veliku popularnost

O tome hoće li zemlje EU-a sadas biti više podijeljene ili bliskije surađivati, Stier kaže da je Europa već krenula prema većoj autonomiji. "Ali treba zadržati savezništvo sa SAD-om, koji ostaje ključan strateški partner. Europa mora imati mogućnost samostalno raspolagati obrambenim kapacitetima. Trumpova pobjeda to ne mijenja, ali ubrzava proces", smatra Stier.

