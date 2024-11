Kovačević: 'Dodik i Vučić su za Trumpa jer je Rusija za njega. Evo što on znači za Hrvatsku'

Bivši diplomat i političar Božo Kovačević za Danas.hr komentirao je što je svijet dobio s Donaldom Trumpom koji je postao 47. američki predsjednik rekavši da je manje presudno za Hrvatsku tko je pobijedio, da je on nepovoljniji izbor za Ukrajinu te da očekuje napetosti između SAD-a i EU, kao što je to bilo tijekom njegova prva mandata

"Svijet je dobio Donalda Trumpa, koji je u državničkim poslovima i vođenju državne administracije iskusniji nego 2016., kada je preuzeo prvi mandat. Imat će podršku u Kongresu, što će mu olakšati provedbu politika koje je najavio. Pretpostavljam da bi u ovom mandatu trebalo biti manje kaosa u administraciji, dok će s druge strane biti povećana učinkovitost Trumpovih odluka. To za Ameriku znači smanjenje korporativnih poreza i vrlo vjerojatno intenziviranje borbe protiv ilegalnih migranata.

Još tijekom jutra skočila je vrijednost bitcoina, kao i vrijednost pojedinih dionica, čime je i tržište reagiralo na signala da Trump ponovno ulazi u Bijelu kuću. Za Kovačevića je to očekivano rekavši da je to rezultat Trumpovih najava o smanjenju poreza dodavši da je poslovni svijet tijekom kampanje davao signale da bi im Trump bio draži od Kamale Harris.

"Što se tiče međunarodne politike, vjerojatno je da će Trump osobnim kontaktima pokušavati nadomjestiti diplomaciju te će sam voditi vanjsku politiku. Za Ukrajinu, on je nepovoljna vijest, dok je za Bliski istok njegov izbor jako dobra vijest za Netanyahua. Kada je riječ o Kini, glavnom američkom suparniku, politika se neće bitno mijenjati. Naime, Biden je nastavio prethodnu Trumpovu politiku donošenja sankcija protiv Kine, a Trump će s time nastaviti", rekao je Kovačević.

Kremlj je danas suzdržan i već su najavili da ruski predsjednik Vladimir Putin neće čestitati Trumpu na pobjedi, ali Kovačević kaže da Moskva ipak šalje jasnu poruku.

Napetost između EU i SAD-a

"Na američkim izborima 2016. Rusija je imala određenu ulogu, a tadašnja njihova izjava da se nisu miješali u izbore ne odgovara činjenicama koje su utvrdile američke sigurnosne agencije o izravnim pokušajima miješanja Rusije. Na određeni način to je cinična poruka - evo, vidite što znači kada se mi umiješamo u izbore, pobijedi onaj za kojeg smo se zalagali", kaže nam Kovačević.

Za Ukrajinu, Trump je otvoreno rekao da njegov mirovni plan predviđa teritorijalne koncesije u korist Rusije i odustajanje Ukrajine od članstva u NATO-u te Kovačević kaže da je Trumpova poruka suprotna dosadašnjoj poziciji NATO-a i EU-a.

"Na relaciji između Amerike i Europe možemo očekivati napetosti, kao i u njegovom prvom mandatu. Što se tiče NATO saveza, Trump će vrlo vjerojatno opet zauzeti poziciju šefa koji drugima naređuje, a ne dogovara se oko pojedinih politika. Hrvatska? Za nas to nije presudno tko je pobijedio, budući da Hrvatska nije poseban predmet američkog interesa. Za nas bi bilo mudrije da čeka razvoj događaja nego da se opredjeljuje za ili protiv Trumpa", smatra naš sugovornik.

'Dodik i Vučić za Trumpa jer je Rusija za njega'

Iz naše regije, pak, pljušte čestitke - na pobjedi mu je čestitao Milorad Dodik, srbijanski Aleksandar Vučić bio je drugi nakon mađarskog Viktora Orbana koji je uputio čestitku. Znači li to da Dodik i Vučić dobivaju svojevrsnog "saveznika"?

"Problemi regije, Kosova i BiH, nisu visoko na listi prioriteta američke administracije i to ne samo Trumpove. No, postoje neka iskustva: u vrijeme Trumpa postojale su razlike u pristupu zapadnom Balkanu u usporedbi s politikama EU-a. U takvim okolnostima nemoguće je provoditi jasnu politiku usmjerenu na euroatlantske integracije tih zemalja, i zato će bitna zadaća europske diplomacije biti uspostaviti takve odnose s Amerikom da Europa i Amerika zauzmu ista stajališta prema regiji. Ako to izostane i ako glavni teret bude na EU-u, bojim se da će taj problem biti dugo otvoren", rekao je Kovačević.

Za Dodika i Vučića kaže da je razumljivo da im odgovara Trump i to zbog očitog razloga.

"Oni su opredijeljeni za Trumpa zato što je za njega opredijeljena Rusija i zato što se očekuje da Trumpova administracija neće biti zainteresirana za pitanja demokratskih standarda i ljudskih prava. Trumpova administracija nastupit će s pozicije državnog interesa, kontakta s drugom stranom, bez obzira na to kakva je druga strana - demokratska ili ne, totalitarna ili ne, za ljudska prava ili ne. Sva ta pitanja su na Trumpovoj agendi nevažna pa ih neće postavljati kao kriterije za uspostavu odnosa s drugim zemljama", smatra Kovačević.

