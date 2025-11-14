Autom se zaletio u gomilu ljudi u Beogradu, dvoje ljudi zarobljeno pod kotačima?

Srpski mediji prenose kako se automobil u petak zaletio u grupu ljudi u beogradskoj četvrti Banjica. Na društvenim mrežama piše kako je uletio među ulične prodavače, piše Nova.rs.

Na mjestu događaja odmah je stigla policija i kola hitne pomoći. Navodno je dvoje ljudi ostalo zarobljeno pod kotačima automobila, tvrde očevici stravične nesreće.

U komentarima piše da ima i poginulih, ali to za sada nije potvrđeno.

