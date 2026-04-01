Autom se namjerno zabio u pješake: U istragu se uključila protuteroristička jedinica

Sandu Ponnachan (36) uhićen je nekoliko minuta nakon što se svojim automobilom u prošlu subotu navečer zabio u gomilu pješaka u Derbyju u Derbyshireu. Policija je izvijestila da je vozač crnog Suzuki Swifta udatio u pješake u prepunom dijelu Friar Gatea u centru grada. Ekipe hitne pomoći brzo su izašle na prometnu glavnu ulicu, koja je bila puna posjetitelja pubova i restorana, piše The Sun.

Sedam osoba je hitno prevezeno u bolnicu s teškim ozljedam, a četiri su od tada otpuštene. Ponnachan je sada optužen za šest točaka optužnice za nanošenje teških tjelesnih ozljeda s namjerom i jednu točku optužnice za pokušaj nanošenja teških tjelesnih ozljeda. Također se suočava s optužbom za opasnu vožnju i posjedovanje hladnog oružja.

Policija Derbyshirea potvrdila je da je Ponnachan, iz obližnjeg Alvastona, podrijetlom iz Indije, ali je već nekoliko godina živio u Velikoj Britaniji. Pritvoren je i sutra bi se trebao pojaviti na Prekršajnom sudu Južnog Derbyshirea, priopćila je policija.

Istraga se nastavlja

"Ovaj incident je, naravno, šokirao zajednicu Derby i cijelu županiju. Moje misli, kao i misli policije, ostaju uz svakog od sedam ozlijeđenih, njihove obitelji i svjedoke na mjestu događaja. Željela bih ponovno zahvaliti svim ljudima koji su pomogli u našoj istrazi… Iako je današnja optužnica pozitivna vijest i nadam se da donosi određenu utjehu, istraga incidenta se nastavlja", rekla je glavna nadzornica Emma Aldred. Janine McKinney iz Krunskog tužiteljstva potvrdila je optužbe protiv Ponnachana.

"Naši tužitelji radili su na tome da utvrde da postoji dovoljno dokaza za pokretanje slučaja pred sudom i da je u javnom interesu pokrenuti kazneni postupak. Pažljivo smo surađivali s policijom Derbyshirea dok su provodili istragu", dodala je.

Policija Derbyshirea vodi istragu uz podršku kolega iz protuterorističke policije. Policija je izjavila da je ovo uobičajena praksa za takve incidente i da su otvoreni za potencijalne motive. To ne znači da se incident trenutno tretira kao terorizam. Fotografije koje kruže društvenim mrežama - koje ne objavljujemo - prikazuju nekoliko ljudi kako leže na pločniku i na cesti.

Bolničari su pružili pomoć nekoliko pješaka prije nego što su odvezeni u bolnicu Royal Derby i Queen's Medical Centre u Nottinghamu. Policajci su zaustavili vozilo sedam minuta nakon što se užas dogodio, a Ponnachan je uhićen. Policija je izjavila da se ne vjeruje da i dalje postoji opasnost za javnost. Policija je izdala hitan apel svima koji imaju snimke incidenta.

