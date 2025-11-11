Veliki problemi pred sezonu za zemlju gdje rade i mnogi Hrvati: Nedostaje radne snage, nudi se plaća od 2200 eura

U austrijskim Alpama zimska sezona samo što nije počela, a radnike nikada nije bilo teže pronaći. Vlasnici hotela i restorana u skijaškim regijama su u velikim problemima.

U tijeku je borba za svakog zaposlenika, a posebno za sezonske radnike koje je u Austriji nemoguće pronaći, piše Heute.

Čak i prije epidemije korone nije bilo lako pronaći sposobno stručno osoblje iz Austrije, ali sada je to još teže", objašnjava vlasnik hotelske tvrtke u tirolskom Fliessu.

Putem agencije traže inozemne radnike

Poslodavcima ne preostaje ništa drugo nego tražiti inozemne radnike putem Austrijske službe za zapošljavanje (AMS). Najviše se traže konobari za sezonu koja počinje 18. prosinca i traje sve do 6. travnja.

Uvjeti za zaposlenike s punim radnim vremenom su sljedeći: poželjno je znanje njemačkog jezika primjereno poslu, samostalan i predan rad, prijateljsko ponašanje te je poželjno iskustvo u posluživanju hrane i pića.

Javljaju se samo neozbiljni kandidati

Nudi se plaća od najmanje 2200 eura bruto, s mogućnošću veće zarade, kao i besplatan smještaj i hrana.

Vlasnik hotelske tvrtke objašnjava da im je već pristiglo nekoliko upita za posao, ali niti jedan kandidat nije bio prikladan.

"Zasad su, nažalost, pristigle samo neozbiljne prijave iz Maroka", kazao je.

