Udovica tajkuna poginulog u havariji superjahte pala na prosjački štap, ostala bez cijelog bogatstva

Udovica britanskog milijardera Mikea Lyncha, koji je poginuo u potonuću superjahte Bayesian, ostat će bez cijelog bogatstva zbog prijevare od 920 milijuna funti. Angela Bacares (58) preživjela je potonuće u kolovozu 2024., ali od tada se bori s tužbama kojima se potražuje imovina pokojnog supruga, piše The Sun.

Lynch i njegova kći tinejdžerica Hannah poginuli su kada je njegova superjahta Bayesian potonula uz obalu Sicilije 19. kolovoza 2024. U utorak je naređeno da se tvrtki Hewlett Packardu isplati vrtoglavih 920 milijuna funti od njegove imovine. Očekuje se da će ova presuda dovesti do bankrota udovicu. Vjeruje se da je pokojni poduzetnik imao samo 500 milijuna funti.

Tehnološki mogul Lynch, nazvan "britanskim Billom Gatesom", suočavao se s brojnim pravnim bitkama u vrijeme svoje smrti. Jedna od tih tužbi proizašla je iz prodaje tajkunske softverske tvrtke Autonomy tvrtki Hewlett Packard (HP) 2011. godine. HP je za tvrtku izdvojio preko 8 milijardi funti, ali je kasnije optužio Lyncha i njegovog bivšeg financijskog direktora za prijevaru. Tvrdili su da su Lynch i njegov navodni suučesnik umjetno napuhali stvarnu vrijednost Autonomyja.

Na sudu od 2019.

Građanski sudski postupak započeo je u Velikoj Britaniji 2019. godine, prije nego što je 2022. godine na Visokom sudu uglavnom presuđeno u korist HP-a. Lynch je 2023. izručen SAD-u kako bi se suočio s kaznenim optužbama za prijevaru i zavjeru u poslu preuzimanja - prije nego što je u ožujku 2024. započeo suđenje u San Franciscu.

Lynch je neočekivano oslobođen u američkom slučaju u lipnju i proglašen nevinim po svim točkama optužnice, što je potaknulo njegovo svečano putovanje jahtom u Palermu s prijateljima, obitelji i odvjetnicima koji su radili na njegovom slučaju. Njegova udovica Bacares preživjela je strašnu tragediju jahte. Udovici je uskraćena i mogućnost žalbe. HP-u je izvorno dosuđeno 700 milijuna funti odštete. No, brojka se povećala na 920 milijuna funti nakon što je tvrtka zatražila kamate - a presuda za to potvrđena je u utorak.

Veliki dio imovine glasi na Bacares, a uključuje Loudham Hall i njihovo imanje u Suffolku. Također obuhvaća dionice u Darktraceu, tvrtki za kibernetičku sigurnost koju je Lynch podupirao, a koje su 2024. prodane za više od 220 milijuna funti.

"HP je zadovoljan presudom suda i odbijanjem zahtjeva ostavštine za dopuštenje žalbe, što nas dovodi korak bliže rješenju spora", rekao je glasnogovornik HP-a. Bacares također ima značajnu imovinu na svoje ime, ali nije jasno hoće li je HP tužiti kako bi nadoknadio izgubljenu razliku.

Lynch je prije smrti uvijek nijekao bilo kakvu nepravdu. U zasebnom slučaju, Bacares tuži i talijanski graditelj jahti koji je izgradio Bayesian. Talijanska Sea Group, vlasnik tvrtke Perini Navi, podnijela je zahtjev od njezine holding tvrtke Revtom u iznosu od 400 milijuna funti. To se događa nakon što je Bacares progovorila o posljednjim trenucima prije nego što je potonula osuđena jahta Bayesian vrijedna 14 milijuna funti. Bacares se probudila usred noći kada se luksuzni brod počeo naginjati dok je oluja bjesnila Sicilijom u kolovozu prošle godine.

Talijanskim tužiteljima je rekla da je u to vrijeme sjedila u krevetu, ali da "nije bila zabrinuta, samo znatiželjna". Bayesian, dug 56 metara, potonuo je u roku od nekoliko minuta nakon što ga je pogodio jak, lokalizirani vjetar - dok je bio usidren u Porticellu blizu Palerma. Sedam ljudi je poginulo, uključujući Lyncha i njegovu kćer, nakon frenetične spasilačke akcije.

Talijanski tužitelji istražuju slučaj skipera Jamesa Cutfielda, brodskog inženjera Tima Parkera Eatona i noćnog čuvara Matthewa Griffithsa. Sva trojica poriču bilo kakvu krivnju dok istraga traje. Ronioci su pet dana pretraživali olupinu broda iz Bayesove ere kako bi izvukli tijela nestalih putnika. Pronašli su Lyncha i njegova četiri gosta, Chrisa i Nedu Morvillo te Jonathana i Judy Bloomer, u prvoj kabini s lijeve strane. Hannah je bila posljednja putnica pronađena u trećoj kabini. Dužnosnici su rekli da su se žrtve borile da dohvate zračne džepove u jahti dok je tonula krmom naprijed prije nego što se prevrnula na desni bok na morskom dnu.

