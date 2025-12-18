Anesteziolog osuđen na doživotni zatvor: Namjerno trovao pacijente, ubio 12, otkriveno i zašto

Bivši anesteziolog osuđen je na doživotan zatvor zbog namjernog trovanja 30 pacijenata, među kojima je 12 preminulo, piše BBC. Sud na istoku Francuske proglasio je Frédérica Péchiera krivim za kontaminiranje infuzijskih vrećica tvarima koje su pacijentima uzrokovale srčani zastoj ili krvarenja.

Péchier je prvi put stavljen pod istragu prije osam godina, kada se sumnjalo da je trovao pacijente u dvjema klinikama u Besançonu između 2008. i 2017. godine. Péchiera su kolege smatrale izuzetno talentiranim liječnikom. Unatoč ozbiljnim optužbama, Péchier je cijelo vrijeme istrage bio na slobodi pod sudskim nadzorom te je za francuski radio izjavio da "ne postoji dokaz o bilo kakvom trovanju".

"Vi ste Doktor Smrt, trovač, ubojica. Donosite sramotu cijeloj liječničkoj profesiji. Pretvorili ste ovu kliniku u groblje", rekli su tužitelji prošlog tjedna. Péchier, koji je cijelo vrijeme poricao bilo kakvu krivnju, sada ima 10 dana da uloži žalbu.

Tvrdio je da nemaju dokaze

Sumnje na trovanje pojavile su se u siječnju 2017. godine, kada je pacijentica Sandra Simard (36), inače zdrava, podvrgnuta operaciji kralježnice, a njezino srce prestalo je kucati.

Nakon što je liječnik intenzivne njege nije uspio reanimirati, Péchier joj je dao injekciju zbog koje je pacijentica pala u komu, ali je preživjela. Analize su pokazale da je primila 100 puta veću dozu kalija od preporučene. To je alarmiralo lokalne tužitelje.

Još jedan "ozbiljan neželjeni događaj" dogodio se nekoliko dana kasnije, kada je muškarac (70) bio ugrožen. Péchier je tvrdio da je pronašao tri vrećice paracetamola koje su bile manipulirane nakon što je pacijentu dao opću anesteziju. Tvrdio je da mu netko namješta, ali tada je počela formalna istraga.

12 mrtvih u dvije bolnice

Istražitelji su potom pregledali i druge ozbiljne tragične događaje koji datiraju još od 2008. godine, uključujući pacijente u dobi od 4 do 89 godina, u dvjema velikim zdravstvenim ustanovama u kojima je Péchier radio u Besançonu – Poliklinici Franche-Comté i Klinici Saint-Vincent.

Godine 2009. troje pacijenata bez povijesti srčanih bolesti morali su biti reanimirani tijekom manjih operacija u Poliklinici Franche-Comté.

Pronađeno je dvanaest sumnjivih slučajeva pacijenata koje nije bilo moguće reanimirati, uključujući nekoliko nerazjašnjenih smrti.

Prva tragedija

Prva smrt, Damiena Iehlena, dogodila se u listopadu 2008. U dobi od 53 godine došao je u Kliniku Saint-Vincent radi rutinske operacije bubrega, a preminuo je nakon srčanog zastoja. Testovi su kasnije pokazali da mu je dana potencijalno smrtonosna doza lijeka lidokaina.

"To je užasno. Ne možete zamisliti kakav je utjecaj to imalo na moju obitelj", rekla je njegova kći Amandine za francuske medije.

Tužitelji tvrde da je manipulirao intravenoznim lijekovima kako bi izazvao srčane zastoje, kao oblik osvetničkog djelovanja prema kolegama, te da je to bio "zajednički nazivnik" svih slučajeva trovanja.

