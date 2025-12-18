'Bila je to samo jedna večer': Napokon progovorila žena čiji je intimni trenutak obišao svijet

Video s koncerta Coldplaya u Bostonu, koji je sredinom srpnja postao viralan diljem svijeta, mjesecima je poticao nagađanja o navodnoj aferi između menadžerice i njezina oženjenog šefa. Sada je Kristin Cabot (53), bivša direktorica ljudskih resursa tvrtke Astronomer, prvi put javno progovorila o incidentu koji joj je, kako kaže, zauvijek promijenio život.

Cabot i tadašnji CEO Astronomera Andy Byron snimljeni su 16. srpnja na velikom ekranu tijekom koncerta, kako se prisno grle i plešu u VIP loži. Kada su shvatili da ih prikazuje “kiss cam”, oboje su se panično razdvojili i pokušali sakriti, no snimka je ubrzo obišla društvene mreže.

Posebnu pažnju izazvao je i komentar Chrisa Martina, frontmena Coldplaya, koji je u šali rekao: “Ili imaju aferu ili su jako sramežljivi”.

'Donijela sam lošu odluku'

U intervjuu za New York Times, Cabot je sada priznala da je riječ o jednokratnoj, alkoholom potaknutoj pogrešci, ali i odbacila tvrdnje da je bila u ljubavnoj ili seksualnoj vezi s Byronom.

– Donijela sam lošu odluku. Popila sam nekoliko pića, plesala i ponašala se neprimjereno sa svojim šefom. Preuzela sam odgovornost i zbog toga sam izgubila karijeru. To je cijena koju sam platila – rekla je.

Otkrila je i da je imala simpatiju prema Byronu te da je bila uzbuđena što ga upoznaje sa svojim prijateljima, no tvrdi da se prije te večeri nikada nisu ni poljubili. Upravo je taj koncert, kaže, bio prvi i posljednji put da su prešli granicu.

Dobivala je prijeteće poruke

Iako priznaje da je trenutak bio “klišej i strašno loš”, Cabot ističe kako nije očekivala razmjere javnog linča koji je uslijedio. Kaže da je bila izložena ismijavanju, vrijeđanju, ali i ozbiljnim prijetnjama.

– Ljudi su me nazivali preljubnicom, dobivala sam poruke da me treba ubiti. Više od 60 prijetnji smrću. Želim da moja djeca znaju da ljudi griješe, ali da nitko ne zaslužuje biti linčovan zbog toga – poručila je.

Situaciju je dodatno zakomplicirala činjenica da je Cabot u tom trenutku bila na koncertu dok je njezin tadašnji suprug, od kojeg je bila razdvojena, bio na istom događaju – s drugom ženom. Također, priznaje da je bila svjesna koliko loše sve izgleda s profesionalne strane.

– Ja sam šefica HR-a, a on CEO. To je najgori mogući scenarij – rekla je.

Nakon incidenta, Cabot i Byron su se, prema njezinim riječima, u šoku povukli do bara, a kasnije i do njezina stana, gdje su odlučili da moraju obavijestiti upravni odbor tvrtke. Međutim, do jutra je snimka već postala viralna na TikToku, a šteta je bila nepopravljiva.

