Plenković danas ide na neformalni samit: Poznato o kojim će se temama pričati

Hrvatski premijer Andrej Plenković sudjelovat će u četvrtak i petak na Cipru na neformalnom samitu Europske unije, na kojemu će se razgovarati o aktualnim geopolitičkim okolnostima u svijetu i o Višegodišnjem financijskom okviru EU-a za razdoblje od 2028. do 2034. godine.

Kako je priopćeno iz vlade, u četvrtak navečer predviđena je radna večera čelnika EU-a u luksuznoj marini u Agia Napi na krajnjem jugoistoku mediteranskog otoka, dok će se u petak održati neformalni radni susret na kojem će se europskim čelnicima pridružiti ključni regionalni partneri s Mediterana i Bliskog istoka.

Tema razgovora bit će sigurnosna situacija, zajednički izazovi i mogućnosti jačanja suradnje.

Radni sastanak šefova država

Nakon radnog sastanka Europskog vijeća u petak, za popodne je planiran zajednički radni sastanak šefova država ili vlada Europske unije s predstavnicima zemalja južnog susjedstva.

Pojam južno susjedstvo odnosi se na skupinu država južnog i jugoistočnog Mediterana koje su obuhvaćene Europskom politikom susjedstva: riječ je o partnerima Europske unije s kojima se razvija politička, sigurnosna i gospodarska suradnja, osobito u kontekstu migracija, energetike i stabilnosti regije.

Neformalnom sastanku šefova država ili vlada EU-a predsjedat će predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, a domaćin je predsjednik Cipra Nikos Christodoulides, čija zemlja trenutačno predsjeda Europskom unijom u okviru šestomjesečnog rotirajućeg predsjedništva.

Obratit će se i Zelenski

Kako se očekuje, europski čelnici raspravljat će o sukobu u Iranu i širem području Bliskog istoka koji predstavlja ozbiljan izazov za Europsku uniju. U tom kontekstu razgovarat će o europskom doprinosu deeskalaciji i miru, slobodi plovidbe kroz Hormuški tjesnac te posljedicama rasta cijena fosilnih goriva i instrumentima kojima Unija raspolaže.

Također se očekuje da će se čelnicima EU-a video vezom obratiti ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kako bi ih izvijestio o najnovijem razvoju događaja u ruskoj agresiji na Ukrajinu.

