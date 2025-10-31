Orban mora tražiti pomoć od Hrvatske? Politico objavio analizu: 'Neće imati izbora'

Zbog američkih sankcija protiv ruske nafte koje prijete ugušiti opskrbu Mađarske, Budimpešta neće imati drugog izbora nego okrenuti se Hrvatskoj, piše POLITICO u svojoj analizi u petak.

Mađarski premijer Viktor Orbán tri godine ponavlja kako zemlja ne može napustiti rusku naftu a da ne ugrozi svoje energetske sigurnosti i da cijene na benzinskim crpkama ne eksplodiraju. Ipak, s obzirom na to da američke sankcije prijete odsjeći jednog od ključnih ruskih dobavljača, a Bruxelles planira predložiti nove carine na rusku naftu, Budimpešta bi mogle biti prisiljena uvoz tražiti negdje drugdje.

"Orbán je učinio sve što je mogao da zadrži rusku naftu. Ako sankcije uistinu stupe na snagu, Mađarska će morati ozbiljno početi razmatrati alternative", ocijenio je Péter Krekó, direktor neovisnog budimpeštanskog istraživačkog centra Political Capital.

Zakapanje ratne sjekire

Kako bi se okrenula od Rusije, Mađarska će morati zakopati ratnu sjekiru sa Zagrebom, navodi POLITICO u analizi. Autor teksta Victor Jack podsjeća da je Budimpešta uporno optuživala Hrvatsku za nametanja previsokih naknada na izvoz i tvrdila da ih to sprječava u promjeni dobavljača. Također smatraju da hrvatski naftovodni sustav fizički nije sposoban zadovoljiti njihove potrebe za naftom, što je odbacio hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

"Ove optužbe postoje već dugo i sto posto nisu istinite. To je samo izgovor za kupnju ruske nafte. Nemamo nikakvih prepreka za opskrbu, spremni smo u roku od nekoliko minuta", poručio je Šušnjar za POLITICO.

Orban je u petak izjavio da da će američkog predsjednika Donalda Trumpa pokušati uvjeriti da izuzme Mađarsku od sankcija, ali ako mjere stupe na snagu kao što je planirano, POLITICO ističe da Budimpešta neće imati izbora nego se okrenuti Hrvatskoj.

"Kao zemlja bez izlaza na more, glavni alternativni put Mađarske je Jadranski naftovod (Janaf), koji uvezenu naftu preuzima u hrvatskim lukama. No, Budimpešta tvrdi da je Zagreb proteklih godina 'pet puta' povećao tranzitne pristojbe, što bi, prema njihovim navodima, izazvalo eksploziju cijena goriva u zemlji".

Hrvatska zatražila pomoć Bruxellesa

Podsjetimo, mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó krajem rujna optužio je Hrvatsku da profitira na rat u Ukrajini, a izjavu su ubrzo osudili premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović. POLITICO ističe da su se odnosi u međuvremenu smirili, ali da i dalje postoji svađa oko pitanja može li Jadranski naftovod isporučiti dovoljno nafte za Mađarsku.

"Tijekom testiranja naftovoda u rujnu, mađarski uvoznik nafte MOL tvrdio je da cjevovod punim kapacitetom može raditi samo sat ili dva zbog tehničkih problema. Hrvatski Janaf uzvratio je tvrdnjom da je MOL zapravo tražio smanjenje protoka", objašnjava POLITICO.

Od tada su dvije tvrtke održale nekoliko rundi pregovora o produljenju tranzitnog sporazuma za naftovod koji istječe krajem godine, a Hrvatska od Bruxellesa traži da pomogne u posredovanju. "Na sljedećem tehničkom testu zahtijevamo prisustvo Europske komisije kako bi nadzirala rezultate", rekao je Šušnjar.

