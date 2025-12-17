Tajna snimka koju javnost ne smije vidjeti: Američki ministar obrane odbio objavu smrtonosnog napada

Američki ministar obrane Pete Hegseth odbacio je pozive da se objavi snimka koja prikazuje američki napad na brod za krijumčarenje droge na Karibima u rujnu u kojem su prvi udar preživjela dva muškarca s broda, ali je onda uslijedio novi napad.

"U skladu s dugogodišnjom politikom Ministarstva rata i Ministarstva obrane, nećemo objaviti strogo povjerljiv, potpuni i neuređeni video o tome široj javnosti", rekao je Hegseth novinarima u utorak.

Snimka će se prikazati samo članovima odgovarajućih kongresnih odbora, dodao je.

Kao dio suzbijanja navodnog krijumčarenja droge, američka vojska napala je brod na Karibima 2. rujna. Ubrzo su navodno izdane naredbe za ubojstvo dvojice preživjelih s tog broda, a te tvrdnje je odbacio američki admiral Frank Bradley, zadužen za tu operaciju.

Stručnjaci tvrde da je drugi napad možda prekršio međunarodno pravo. Washington Post izvijestio je da su se dvojica muškaraca držala za olupinu broda i da nisu predstavljali neposrednu prijetnju kada je brod ponovno pogođen.

Američke snage od rujna napadaju brodove na Karibima i istočnom Pacifiku za koje tvrde da prevoze drogu, pozivajući se na procjene obavještajnih službi. Vojska nije objavila dokaze koji bi potkrijepili te tvrdnje.

Američki mediji navode da je u dosadašnjim operacijama ubijeno više od 90 osoba.

UN-ovi stručnjaci za ljudska prava rekli su da bi operacije mogle kršiti međunarodno pravo, opisujući ubojstva kao nezakonita izvansudska ubojstva.

Demokratski senator Richard Blumenthal rekao je u utorak da "američki narod treba i zaslužuje vidjeti ove videozapise".

"U biti nije postojalo nikakvo konkretno opravdanje za bilo kakvo zadržavanje podataka, a mislim da njihov neuspjeh u pružanju istih potkopava povjerenje i kredibilitet cijele ove operacije", rekao je demokrat.

