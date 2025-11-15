'Američki' virus hara susjedstvom i širi se regijom: 'Ima dramatičan učinak...'

"Američki" koksaki (coxsackie) virus, u narodu poznat kao "bolest prljavih ruku", ponovno hara vrtićima i školama u Srbiji, a bilježi se blagi porast broja slučajeva među najmlađima.

Kako je za Blic istaknuo pedijatar Saša Milićević, postoji BRNU virus, ali ne i značajan skok u broju slučajeva koji bi ukazivao na ozbiljniji epidemiološki val.

"Stalno je prisutan među djecom, ali nije opasan. Zbog simptoma se često miješa s malim boginjama, zbog promjena koje se javljaju na rukama, u ustima, na nogama", kaže Milićević, dodajući da virus prolazi za otprilike tri do pet dana.

Što je 'američki coxsackie' virus?

Virus BRNU, poznatiji kao "američki coxsackie virus", uzrokuje pojavu osipa, a roditelji lako pomisle da se radi o vodenim kozicama.

Djeca predškolske dobi najčešća su meta, a liječnici potiču da je važno odmah prepoznati simptome, kako se virus ne bi dalje širio u kolektivu.

Virus BRNU uzrokuje bolest šake, stopala i usta. To je enterovirus koji se nalazi u probavnom traktu. Virus najviše pogađa predškolsku djecu, u dobi od 2-3 godine.

Bolest šake, stopala i usta

Kako je ranije za Blic rekao pedijatar dr. Saša Milićević, radi se o takozvanom američkom virusu, a on može djelovati vrlo dramatično. Nakon dva dana, kod djece se obično javljaju male kozice, a liječnici objašnjavaju da ih roditelji često brkaju s vodenim kozicama.

"To je taj "američki virus". Bolest šake, stopala i usta. To je neopasna bolest koja prolazi sama od sebe, ali ima vrlo dramatičan učinak i plaši roditelje, jer se pojavljuju ospice koje se kasnije pretvaraju u male ranice.

Ospice se ne pojavljuju odmah, već drugi dan, a bolest počinje kao i svaki drugi virus. Počinje s temperaturom, lošim općim stanjem, curenjem iz nosa... U početku roditelji ne mogu prepoznati o čemu se točno radi, pa kad osjete pospanost, pomisle na vodene kozice i/ili alergiju", objašnjava pedijatar.

Simptomi BRNU virusa

Inkubacija traje 3 do 5 dana, a simptomi uključuju temperatura do 38 stupnjeva, povremena glavobolja, grlobolja, često odbijanje obroka, mala djeca također imaju kašastu stolicu, drugog ili trećeg dana bolesti pojavljuje se osip na rukama, stopalima i u ustima, koji izgleda kao mjehurići. Moguća je i teža klinička slika.

"Roditelji mi dovode djecu uvjereni da imaju male boginje, a zapravo su zaraženi virusom coxsackie. Broj zaražene djece kontinuirano raste u posljednje tri godine, ne samo u našoj zemlji, već u cijeloj regiji, a službene podatke o tome trebao bi objaviti Batut", rekao je ranije pedijatar dr. Saša Milićević.

Kako je istaknuo, virus može biti vrlo podmukao. "Taloži se u tijelu i spaja sa stanicama koje doslovno uništava. U nekim slučajevima može uzrokovati poremećaj srčanog ritma, a ponekad dovesti i do srčanog zastoja. Obično napada djecu s oslabljenim imunitetom i najčešće ne uzrokuje nikakve simptome. Čak i ako se neki pojavi, poput poremećaja srčanog ritma, djeca ga ne znaju prepoznati", objasnio je ranije dr. Milićević.

Nikada ne dajte djeci kiselo vrhnje

S obzirom na to da djecu tijekom BRNU virusa boli i svrbi usna šupljina, dr. Milićević naglašava da im se nikada ne smije davati kisela hrana i piće, jer će ih to nagristi.

"Limunada ih posebno iritira. Zato treba biti oprezan s hranom i voćem, s tim da tekućinu moraju uzimati tako da "ne škodi". Može se koristiti jogurt, nekiseli sok, neka neutralna tekućina poput vode", dodaje.

Dr. Marija Golubović iz Doma zdravlja Savski venac prethodno je objasnila da se virus BRNU najčešće klasificira kao bolest prljavih ruku, a prenosi se kapljicama. "Infekcija se lako prenosi putem sekreta iz nosa, sline i ranica iz usta, prljavih ruku i najviše putem kontaminiranih igračaka", kaže Golubović.

Kako dodaje dr. Milićević, djecu bole i svrbe usta, pa ih diraju rukama, a zatim uzimaju igračke koje koriste i druga djeca i tako se bolest širi.

"Stoga, ako je dijete bolesno, ne smije ići u kolektiv kako ne bi zarazilo drugu djecu. Vrlo je dobro što rijetko uzrokuje komplikacije i obično prolazi samo od sebe, jedino što je bolno za djecu", objašnjava pedijatrica.

Upozorava da bi roditelji trebali voditi računa prije nego što pošalju djecu u vrtić ili ako u obitelji imaju oboljelog ili rođaka, baku ili djeda koji ima kroničnu bolest. Iako ne postoji cjepivo, dr. Milićević ističe da se antitijela stvaraju čim djeca napuste to razdoblje.

Kako se liječi?

Liječnici navode da je prednost ovog virusa to što obično prolazi "sam od sebe" unutar 10 dana. Ali, ako dijete uz to ima i kašalj, to znači da su se aktivirale i neke bakterije.

"Što se tiče terapije, ne treba davati ništa posebno, osim lijekova protiv povišene temperature, dijete treba mirovati, izolirati. Ako češanje uzrokuje infekciju, liječnik će vam dati neku antibiotsku mast, ali vam sama po sebi ne treba ili ako se dodatno pojavi kašalj, to znači da su se aktivirale i neke bakterije. Zato je važno javiti se liječniku kada dođe do promjene. Inače sve traje do tri do sedam dana i prolazi samo od sebe", kaže dr. Milićević.

