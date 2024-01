Na smrtnu kaznu osuđen je prije 35 godina, još lani je trebao biti pogubljen, ali ubrizgavanje smrtonosne injekcije nije uspjelo, i to zato što mu nisu mogli pogoditi venu. Pa će Kennetha Eugena Smitha pokušati ponovno ubiti, ovaj put s dušikom, što bi bilo prvi put ikada, piše Danas.hr.

"To bi moglo predstavljati mučenje ili drugo okrutno, neljudsko i ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje", rekla je Ravina Shamdasani, UN-ova glasnogovornica za ljudska prava.

A ubit će ga Alabama, koja inače ima najviše dosuđenih smrtni kazni po broju stanovnika, još šokatnije, svaka osma osoba koja je ovdje osuđena na smrt, na kraju je oslobođena krivnje. U zadnjih 50 godina, u Americi je na smrt osuđeno 196, kasnije oslobođenih, nevinih ljudi.

"Gledamo kako ljudima oduzimaju život, a još luđe je što ljudi žele da se to dogodi, ljudi navijaju. Za vrijeme pogubljenja, jedan dio ljudi podržava to. I onda možete vidjeti da netko u toj sobi plače, drugi su sretni zbog toga. Mislim da je to suludo i da nije normalno. I ne mislim da bi to trebalo biti javno dostupno da ljudi mogu gledati", kaže Niav Kono, Amerikanka koja živi u Hrvatskoj.

Pa iako se mnogo puta pokazalo da presude nisu uvijek pravedne, svejedno više od 50% Amerikanaca podržava smrtnu kaznu. Dopuštena je u 27 saveznih država, iako ih sve - ne provode.

"Ima li smisla ta smrtna kazna? Pa evo u Americi vidimo na dnevnoj bazi pucnjave, a tamo se relativno često izriče smrtna kazna, pa se onda čini da smrtna kazna ne odvraća ljude o kriminala, od teških zločina", smatra Dušan Miljuš, novinar Jutarnjeg Lista. "Netko tko ne živi u Americi sigurno se pita kako je moguće da je to još uvijek legalno. Ali mentalitet je takav, da je to oduvijek bilo tako, i jednostavno to prihvaćaju i ne znaju za bolje", kaže Niav Kono.

Prema podacima Amnesty Internationala, u svijetu je 2020. pogubljeno 483-oje zatvorenika, a godinu kasnije njih čak 579. No, rast tu ne staje - u 2022. pogubljenih je bilo 883-oje, dakle rast od čak 53%. Ono što dodatno zabrinjava - ta brojka je vrlo vjerojatno i puno veća. Jer recimo, ne zna se koliko je doista ljudi osuđeno na smrt u Kini koja je 2022. navodno pogubila više od 1000 ljudi.

"Kina ima veliki broj smrtnih kazni, ali o njima ne znamo mnogo. Ono što znamo, Kina ima te smrtne kazne koje se izvršavaju na stadionima, na javnim mjestima, kao i u Koreji gdje se očito želi poslati neka poruka", kaže Miljuš. A kako se poruka šalje? U 2022. pogubljivalo se odrubljivanjem glave, vješanjem, smrtonosnim injekcijama i strijeljanjem. U Europi smrtnu kaznu ima samo Bjelorusija gdje je posljednje pogubljenje bilo prije sedam godina. Ne tako davno, smrtne kazne provodile su se i kod nas.

"Zadnja smrtna kazna u Hrvatskoj izvršena je 1987. strijeljanjem za višestruko ubojstvo kod Karlovca", rekao je Miljuš. To vrijeme ipak je prošlo, ali itekako traje u Indiji, u naizgled miroljubivom Japanu, Saudijskoj Arabiji, Egiptu, Tajlandu, Pakistanu. Iranci na smrt osuđuju čak i maloljetnike. Zastrašujuće je zapravo da više od 60% svjetske populacije živi u zemljama gdje je smrtna kazna sasvim normalna.