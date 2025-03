Oni se sve više pripremaju za rat: 'Putin nam prijeti. Moramo učiniti sve što je potrebno...'

Njemačka vojska, Bundeswehr, nedavno je dobila zeleno svijetlo za ogromno povećanje ulaganja nakon što je parlament izglasao izuzeće troškova obrane od strogih pravila o dugu, piše BBC.

General njemačke vojske, Carsten Breuer, za BBC je izjavio kako je novčana pomoć hitno potrebna jer vjeruje da se ruska agresija neće zaustaviti na Ukrajini.

"Rusija nam prijeti. Vladimir Putin nam prijeti. Moramo učiniti sve što je potrebno kako bismo ih držali podalje, poručio je general Breuer te upozorio da bi se NATO trebao pripremiti za mogući napad koji bi se mogao dogoditi za samo četiri godine.

"Ne radi se o tome koliko nam vremena treba, puno je važnije koliko vremena nam Putin daje da budemo spremni. Što prije budemo spremni, to bolje", rekao je general.

'Njemačka mora brzo djelovati'

Ruska invazija na Ukrajinu duboko je promijenila način razmišljanja u Njemačkoj. Desetljećima su Nijemci odgajani da odbacuju vojnu moć, svjesni prošlosti i uloge Njemačke kao agresora u Europi.

"Pokrenuli smo dva svjetska rata. Iako je prošlo 80 godina od završetka Drugog svjetskog rata, ideja da bi Nijemci trebali ostati po strani u sukobima i dalje je prisutna kod mnogih", objašnjava Markus Ziener iz Njemačkog Marshallovog fonda u Berlinu.

Neki i dalje ostaju oprezni prema svemu što bi moglo biti viđeno kao militarizam, čak i sada, a oružane snage su kronično nedovoljno financirane.

Dok su se zemlje poput Poljske i Baltika oprezno držale podalje od Moskve – i povećale vlastita ulaganja u obranu – Berlin je pod bivšom kancelarkom Angelom Merkel imao specifičan pristup. Njemačka je vjerovala da putem osmoze donosi demokraciju. No, Rusija je uzela novac i svejedno napala Ukrajinu.

Kancelar Olaf Scholz je u veljači 2022. godina proglasio nacionalni zaokret u prioritetima. Obećao je 100 milijardi eura kako bi jačao vojsku i držao "ratne huškače poput Putina" pod kontrolom. "Malo smo pokrpali rupe, ali stvarno je loše", rekao je general Breuer koji smatra kako to nije bilo dovoljno.

Nasuprot tome, general ukazuje na velika ulaganja Rusije u oružje i opremu, kako za zalihe, tako i za bojišnicu u Ukrajini. Također ističe i rusko hibridno ratovanje od cyber napada do sabotaža, kao i neidentificirane dronove iznad njemačkih vojnih objekata. Dodajte tome agresivnu retoriku Vladimira Putina i general Breuer vidi "stvarno opasnu mješavinu".

"Za razliku od zapadnog svijeta, Rusija ne razmišlja u okvirima. Nije riječ o miru i ratu, to je kontinuitet: započnu s hibridom, pa eskalacija, a zatim se povuku. To je ono što me tjera da mislim da se suočavamo s pravom prijetnjom", rekao je general koji smatra kako Njemačka mora brzo djelovati.

'Premalo svega'

Mišljenje generala Breuera o trenutačnom stanju svojih snaga odgovara trenutačnom izvješću parlamenta. Bundeswehr je, zaključeno je, imao "premalo svega".

Povjerenica oružanih snaga Eva Högl, autorica izvještaja, otkrila je ozbiljnu nestašicu od streljiva do vojnika, pa sve do trošnih vojarni. Procijenila je da bi samo za renovaciju bilo potrebno oko 67 milijardi eura.

Podizanje ograničenja duga, omogućujući vojsci da posuđuje – u teoriji, bez ograničenja – omogućit će joj pristup "stabilnoj liniji" financiranja kako bi počela rješavati ove probleme, kaže general Breuer.

Ovaj povijesni korak u žurbi je poduzeo Scholzov nasljednik, Friedrich Merz, koji je prijedlog parlamentu podnio neposredno prije nego što je bio raspušten nakon izbora u veljači.

Novi parlament, s antimilitarističkom ljevicom i proruskim krajnjim desnicama, možda bi bio manje naklonjen. No, zaokret koji je Njemačka započela 2022. godine ove je godine dobio novi zamah.

Nedavna anketa YouGov-a pokazala je da 79 % Nijemaca i dalje smatra Vladimira Putina "vrlo" ili "prilično" opasnim za europski mir i sigurnost. Sada 74 % ispitanika isto misli za Donalda Trumpa.

Anketa je provedena nakon govora u Münchenu u kojem je njegov potpredsjednik JD Vance kritizirao Europu i njezine vrijednosti. "To je bio jasan signal da se nešto temeljnije promijenilo u Sjedinjenim Američkim Državama", kaže Markus Ziener. "Ne znamo kamo SAD ide, ali znamo da možemo 100 % računati na američku zaštitu kada je u pitanju naša sigurnost – to povjerenje je sada nestalo", poručio je Ziener.

General Breuer smatra da je Njemačkoj potrebno dodatnih 100.000 vojnika kako bi adekvatno obranila sebe i istočno krilo NATO-a – ukupno 460.000, uključujući rezerve. Stoga inzistira da je povratak služenja vojnog roka "apsolutno" neophodan.

