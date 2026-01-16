Danas novi sastanak oko Grenlanda, iz Europe stiže upozorenje: 'SAD će prije stati na stranu Rusije'

U srijedu je u Washingtonu održan prvi sastanak između američke, danske i grenlandske delegacije zbog američkih prijetnji oko preuzimanja Grenlanda. Bijela kuća sutradan je priopćila da je sastanak bio produktivan, dok je danski ministar vanjskih poslova istaknuo da "očito postoji neslaganje."

Francuska, Švedska, Njemačka, Britanija i Norveška rasporedile su vojno osoblje na Grenland za izviđačku misiju koja je, prema izvoru iz francuskog Ministarstva oružanih snaga, dio danske vježbe "Arctic Endurance", s ciljem eventualnog vojnog doprinosa namijenjenog podršci Danskoj u jamčenju sigurnosti u regiji - primjerice u području sposobnosti pomorskog nadzora, objasnilo je njemačko Ministarstvo obrane.

Pregovori oko Grenlanda nastavljaju se danas u Kopenhagenu, gdje su neki od članova američkog Kongresa već pristigli.

'SAD nam nije saveznik'

10.05 - Bivši šef norveške obrane, Sverre Diesen, kazao je da bi se Norveška trebala suzdržati od kupnje oružja i obrambene opreme od SAD-a, piše Berlingske.

"Pod sadašnjom američkom administracijom ne možemo na Sjedinjene Države gledati kao na našeg saveznika. Sjedinjene Države su neprijateljski akter koji bi u konfliktnoj situaciji u Europi bio skloniji savezništvu s Rusijom nego s nama i drugim europskim zemljama", upozorio je Diesen.

Kongres je posvećen NATO-u

9.55- Američko izaslanstvo od 11 članova, predvođeno demokratskim senatorom Chrisom Coonsom, prema rasporedu bi se trebalo sastati s danskom premijerkom Mette Frederiksen i njezinim grenlandskim kolegom Jens-Frederikom Nielsenom, piše Reuters.

"U vrijeme sve veće međunarodne nestabilnosti, moramo se približiti svojim saveznicima, a ne ih tjerati", rekao je Coons i dodao da će izaslanstvo poslati 'jasnu poruku da je Kongres posvećen NATO-u'.

Demokratski senator Dick Durbin na društvenoj mreži X se također oglasio oko današnjeg sastanka.

"Putujem u Dansku kao dio dvostranačke, dvodomne kongresne delegacije. Danska je snažan partner Sjedinjenih Država i ovaj dvostranački CODEL ponavlja da Kongres Sjedinjenih Država čvrsto stoji u našem partnerstvu, unatoč predsjednikovim nepotrebnim i opasnim koracima prema Grenlandu", napisao je Durbin.

Zastupnici i iz Trumpove Republikanske stranke i oporbenih demokrata rekli su da će podržati zakone kojima bi se ograničila Trumpova sposobnost aneksije Grenlanda, dok je u jeku i borba oko ratnih ovlasti koje Kongresu pripadaju prema Ustavu.

Također je predstavljen prijedlog zakona Zastupničkog doma kojim se podržava aneksija Grenlanda. Samo 17 posto Amerikanaca odobrava napore predsjednika Trumpa da preuzme Grenland, a velika većina demokrata i republikanaca protivi se korištenju vojne sile za aneksiju otoka, pokazala je anketa Reutersa/Ipsosa. Trump je anketu nazvao „lažnom“.

