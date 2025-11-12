Vučić razgovarao s majkom poginulog mladića: 'Neovlašteno su nas snimali'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ga je Vojnoobavještajna agencija obavijestila kako je njegov razgovor s Dijanom Hrka neovlašteno sniman, ali da on zbog toga nikog neće goniti jer je ponosan na sve što je tom prilikom rekao.

Vučić je u utorak na televiziji Pink potvrdio da je razgovarao s majko mladića koji je poginuo prilikom pada nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu. Rekao je da je razgovor bio pristojan i da je dugo trajao.

Kazao je da je na Dijanina pitanja dao odgovore te da mu je želja okončati agoniju žene koja je izgubila dijete, no da nema brzih i lakih rješenja. Također rekao je kako ne želi prepričavati sadržaj tog telefonskog razgovora, piše Nova.rs.

"Neću govoriti kakav je bio razgovor, a bio je pristojan. U nečemu smo se složili, u nečemu nismo", rekao je Vučić te dodao da mu je vojnoobavještajna služba priopćila kako su taj razgovor prisluškivali, što je kazneno djelo.

'Nije nadležan za njezine zahtjeve'

Za Hrkino objašnjenje da neće pristati na razgovor s Vučićem jer on nije nadležan rekao je da to nisu njezine riječi, već da se radi o rječniku nekih drugih ljudi.

Nakon što je Vučić u ponedjeljak na društvenim mrežama objavio da je razgovarao s Dijanom Hrka, ona je isprva odbila komentirati tu vijest, a zatim je izjavila da neće otići na sastanak s njim jer "nije nadležan za rad tužiteljstva ni za njezine zahtjeve".

Hrka smatra da je Vučić tim pozivom sebe stavio u prvi plan i zataškao činjenicu da je na njezin šator dan prije bačen topovski udar. Vučić je na Pinku rekao da je topovski udar bačen 120 do 150 metara od mjesta na kojem Hrka štrajka i da je napad bio usmjeren na ljude u Pionirskom parku, a ne na nju.

Podsjetimo, Hrka od 2. studenoga ne uzima hranu i traži da budu procesuirani odgovorni za smrt njezina sina i ostalih 15 žrtava, da se oslobode svi uhićeni studenti te da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić raspiše izvanredne izbore.

