Vučić poslao emotivnu poruku ispred tanjura punog sardina: 'Kad sam bio mali...'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić ponovno iznenađuje svoje pratitelje na Instagramu. Nakon sendviča s parizerom, višanja, ovoga je puta podijelio snimku sebe kako sjedi za stolom, a na tanjuru ispred sebe ima nekoliko sardina, tri šnite kruha i luk.

U opisu snimke naveo je: "Sardine i luk u pauzi. Poslije jela, rad, rad i samo rad".

"Dragi prijatelji, kad sam bio mali, otac je stalno govorio i meni i bratu da jedemo jabuke i sardine, iz meni nepoznatog razloga, valjda jer je to zdravo i da bih bio jači, jer sam bio kriv kao upitnik i mršav kao grana – kako bi moja pokojna baka rekla. To sam tada naučio, tako da i danas imam odlične sardine, indonezijskog porijekla", rekao je Vučić na početku svog videa.

'Luk ću preskočiti...'

Ipak, neće pojesti sve što se našlo ispred njega. "Luk ću preskočiti jer imam još mnogo sastanaka, ali sve sam vam ovo ispričao da vam kažem da mi se vratila ona čudna energija. Bio sam zabrinut proteklih tjedana da neću moći imati onu snagu i energiju", požalio se.

Napomenuo je da je prošlo njegovih 12 sati rada, ali da slijedi još devet sati. Obratio se građanima Srbije da sve to radi "da zajedno možemo od Srbije napraviti čudesnu zemlju, ne samo lijepu i veliku po prirodnim bogatstvima, već da je možemo vlastitim radom i trudom unaprijediti i osigurati ljudima bolji život".

'Poslije jela, rad, rad i samo rad'

Najavio je da će idućih dana obilaziti mlade koji su uzeli kredite za stanove i kuće. "Razgovarat ću s ljudima dalje kako bismo im mogli poboljšati životni standard – od minimalca, preko mirovina do plaća", dodao je Vučić.

Za kraj je rekao: "Zajedno sve možemo, a ove sardine će me dodatno ojačati. Hvala vam što ste u teškim trenucima podržavali i Srbiju i mene – to vam nikada neću zaboraviti. Sada je i na meni i na svima nama da vam to vratimo ogromnim radom i trudom. Pozivam vas da to učinimo zajedno jer Srbiju nitko ne može pobijediti", zaključio je.

