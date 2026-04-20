Lukašenko upozorio susjede: 'Ne daj Bože da pokrenu agresiju! Nećemo djelovati sami'

Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko poslao je susjednim zemljama i Ukrajini oštro upozorenje. Poručio je da će na bilo kakav čin agresije odgovoriti svim raspoloživim sredstvima, uključujući i pomoć Rusije. U intervjuu za RT, koji je prenijela bjeloruska državna novinska agencija BELTA, Lukašenko je naglasio da ne žele rat, ali da će se braniti, piše Kyiv Post.

'Ne daj Bože da pokrenu agresiju'

"Moj je zadatak upozoriti susjede: Estoniju, Latviju, Litvu, Poljsku i, u određenoj mjeri, Ukrajinu. Ne daj Bože da pokrenu agresiju na Bjelorusiju. Mi ne želimo rat i nemamo namjeru boriti se protiv njih", rekao je Lukašenko. Dodao je da rat s bjeloruskog teritorija protiv Poljske ili Litve nije opcija, osim ako ih ne uvuku u rat i prisile na odgovor.

Poručio je da će se, ako budu napadnuti, braniti svim mogućim sredstvima. "To ne znači da ćemo, ako sutra izbije sukob, odmah gađati nuklearnim oružjem zemlje s čijeg teritorija dolazi agresija. Imamo dovoljno drugog oružja za odgovor", pojasnio je.

"Ako vidimo da je ugrožen opstanak Bjelorusije, tada nećemo djelovati samo mi, već će se, u skladu s našim sporazumom s Ruskom Federacijom... To neće proći bez odgovora. Upotrijebit ćemo sve što imamo", zaprijetio je. Lukašenko je već početkom travnja izjavio kako ne planira rat, ali da se za njega priprema.

Rusija pokušava Bjelorusiju izravnije uvući u rat?

S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u petak je izjavio kako Rusija možda pokušava Bjelorusiju izravnije uvući u rat, s obzirom na pojačanu vojnu aktivnost na bjeloruskom teritoriju. Ukrajinski dužnosnici primijetili su pokušaje ruskih trupa da se pregrupiraju, vjerojatno kako bi nadoknadili nedostatak ljudstva.

Prema obavještajnim izvješćima, ti su napori povezani s aktivnostima u Bjelorusiji, kao što je izgradnja cesta prema Ukrajini i postavljanje topničkih položaja u blizini granice. Zelenski je ukrajinskim dužnosnicima naložio da upozore bjeloruske vlasti da je Ukrajina spremna braniti svoj teritorij i neovisnost.

