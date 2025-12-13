Lukašenko se nagodio s Trumpom: Oslobodio 123 zatvorenika, a ovo je dobio zauzvrat

Bjelorusija je oslobodila 123 zatvorenika, uključujući istaknutu oporbenu aktivisticu Mariju Kolesnikovu, nakon što su Sjedinjene Američke Države pristale ukinuti sankcije toj istočnoeuropskoj zemlji.

Dobitnik Nobelove nagrade za mir Ales Bjaljacki također je među oslobođenima, nakon razgovora u Minsku s posebnim izaslanikom američkog predsjednika Donalda Trumpa za Bjelorusiju, Johnom Coaleom, piše BBC.

SAD je pristao ukinuti sankcije na potašu, ključni sastojak u proizvodnji gnojiva i važan izvozni proizvod za zemlju čiji je predsjednik Aleksandar Lukašenko blizak saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Coale je izjavio: "Kako se odnosi između dviju zemalja normaliziraju, tako će se postupno ukidati sve više sankcija."

Kolesnikova je u zatvoru od 2020. godine, velik dio vremena provela je u izolaciji. Njezina sestra Tatjana, koja se neumorno zalagala za njezino oslobađanje, ubrzo nakon toga uspjela je s njom razgovarati putem video-poziva te je potvrdila vijest za BBC.

Očekuje se da će skupina oslobođenih uskoro stići u glavni grad Litve, Vilnius. Ispred američkog veleposlanstva okuplja se mnoštvo ljudi.

Sporazum predstavlja veliko postignuće za Lukašenka, a autoritarni čelnik također će pozdraviti činjenicu da su Amerikanci okončali njegovu međunarodnu izolaciju.

Velika promjena američke politike

Europska unija nije priznala Lukašenka kao predsjednika. Osim EU-a, ni SAD nije priznao Lukašenka kao predsjednika nakon nepravednih izbora prije pet godina, koji su doveli do masovnih uličnih prosvjeda što ih je policija brutalno ugušila.

Tada su uhićene stotine ljudi – uključujući Kolesnikovu – a intenzivna politička represija nastavila se i nakon toga.

Zapadne sankcije dodatno su pooštrene nakon ruske invazije na Ukrajinu u punom opsegu 2022. godine, kada su ruske postrojbe ušle preko teritorija Bjelorusije, a projektili su lansirani s njezina tla.

Coale je, prema navodima bjeloruskih državnih medija, izjavio da će sankcije na potašu biti ukinute odmah. Američki izaslanik također je rekao da je s Lukašenkom razgovarao o Ukrajini i o tome kakvu bi pomoć Minsk mogao ponuditi u pregovorima s Putinom.

Pokušaj približavanja Minsku dio je velike promjene američke politike, koja je u izrazitom neskladu s europskim pristupom – koji se temelji na sankcijama i izolaciji.

