Planirate na Oktoberfest? Pripremite se, jer će vas dočekati rekordne cijene piva

Ako ove godine planirate posjetiti Oktoberfest, možda ćete razmisliti dvaput jer cijene rastu u odnosu na lani. Objavljen je službeni cjenik Oktoberfesta 2025. godine. Sve počinje 20. rujna, a prema istaknutim ciframa - cijena litre piva doseže novi rekord, pa ako odlučite otići na pivo - platit ćete ga između 14,50 i 15,80 eura, piše Fenix magazin.

Nešto više od tri posto skuplje je nego lani, a ako se popije i koje pivo više, razlika se itekako osjeti. Wiesn-Bier košta između 14,50 15,80 eura, stolna voda 10,95 eura, dok limunada vrtoglavih 12,11 eura. Za takozvani Spezi, posjetitelji će izdvojiti 12,48 eura.

Više cijene pokušao je opravdati glasnogovornik münchenskih konobara Peter Inselkammer. "Ove smo godine morali prilagoditi cijene kako bismo zadržali visoki standard festivala. Posebno pivo, kvalitetna zabava i sigurnost gostiju zahtijevaju dodatna ulaganja", rekao je.

Dvostruko su to veće cijene od onih u njemačkim kafićima, ali to njemačko pivo Wiesn-Bier, popularno na Oktoberfestu, skuplje je jer je, kako tvrde, posebno pivo. Ono ima 6-7 posto alkohola, a to je više od standardnih piva. I još nešto - to se pivo proizvodi isključivo u vrijeme festivala prema strogo kontroliranim recepturama i standardima kvalitete.

Osim proizvodnje i operativnih troškova, navode i inflatorni pritisak. Zadnjih su godina rasle cijene energenata, sirovina za proizvodnju piva, ali i radne snage te transportnih troškova. A ako se vratimo, primjerice, u 2010. godinu, litra piva na Oktoberfestu stajala je između 8,30 i 8,90 eura.

