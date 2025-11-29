Šokantni obrat u istrazi ubojstva: Kći (13) izbola majku, pa policiji prijavila nepoznatog 'napadača'

Sankt Peterburg potresla je tragedija nakon što je u stanu pronađeno tijelo žene s ubodnom ranom na vratu, piše Izvestia.

Pronašla ju je njezina kći (13) koja je sama nazvala policiju i rekla da je nepoznati muškarac ušao u stan, ubio njezinu majku i ozlijedio nju. Prema informacijama lokalnih vlasti, žrtva je živjela sa svojom kćeri, dok je otac djevojčice živio odvojeno.

Otac djevojčice rekao je da ga je kći tu noć nazvala i rekla da je netko došao u kuću i ubio njezinu majku te da je to navodno učinio nepoznati muškarac. Međutim, prema preliminarnim informacijama izvora Izvestije, ženu je ubila njezina kći.

Neočekivana tragedija

Nekoliko dana prije same tragedije, djevojčica je pobjegla od kuće.

"Prije nešto više od tjedan dana pobjegla je s nekom djevojkom, tražili smo je posvuda. Ostavila je poruku u kojoj je zamolila majku da se ne brine i napisala da jako voli nju i svoju mačku. Zatim se javila svojoj starijoj sestri i priznala da se bojala da će biti kažnjena", ispričao je potresen otac. Nadodao je da je njegova kći uvijek bila uzorna, živjela u blagostanju i da u njihovoj kući nikada nije bilo nasilja.

"Bilo je potpuno neočekivano. Uoči ubojstva ništa nije upućivalo na probleme. Cijela se obitelj dan prije tragedije okupila i provela vrijeme na klizanju i u kafiću," objasnio je otac. U tijeku je kazneni postupak, a okolnosti događaja se istražuju.

