Kaos zbog snijega na cesti: U stravičnom lančanom sudaru sudjelovalo 100 vozila, pojavile se snimke

Više od 100 vozila sudjelovalo je u masovnom sudaru, a dio je sletio s autoceste u Michiganu, uslijed snažne zimske oluje. Nesreća se dogodila u ponedjeljak ujutro na autocesti Interstate 196, jugozapadno od grada Grand Rapidsa.

Zbog snijega koji je neprestano padao, vidljivost je bila minimalna, što je dovelo do lančane reakcije u kojoj se više od 100 vozila sudarilo ili skliznulo u jarke, piše AP.

Državna policija Michigana bila je prisiljena zatvoriti autocestu u oba smjera kako bi hitne službe mogle pristupiti unesrećenima. Među smrskanim vozilima nalazilo se i više od 30 kamiona s poluprikolicama. Iako su deseci ljudi ozlijeđeni, vlasti su potvrdile da, srećom, nema poginulih.

Organizirana evakuacija

Ured šerifa okruga Ottawa organizirao je evakuaciju promrzlih vozača i putnika. Oni koji su ostali zarobljeni u svojim vozilima na brutalnoj hladnoći, autobusima su prevezeni u lokalnu srednju školu Hudsonville, koja je poslužila kao privremeno prihvatilište dok se ne organiziraju prijevozi kućama.

Na terenu je bilo više od desetak kamiona vučnih službi koji su pokušavali raščistiti kolnik.

"Pokušavamo izvući što više vozila, što je brže moguće kako bismo otvorili cestu", izjavio je Jeff Westveld iz jedne od tvrtki za vuču koja je radila na mjestu nesreće.

Snijeg čak i na Floridi

Ovaj masovni sudar samo je dio šireg vremenskog poremećaja koji se kreće od sjevera prema istoku SAD-a. Nacionalna meteorološka služba izdala je upozorenja za niz država, od Minnesote do New Yorka.

Koliko je oluja snažna, najbolje pokazuje podatak da je snijeg zabilježen čak i na sjeveru Floride, što je prava rijetkost za taj dio zemlje.

Meteorolozi upozoravaju da najgore tek dolazi, tijekom noći se očekuje dodatni pad temperatura, duboko ispod nule, diljem jugoistočnog dijela SAD-a.