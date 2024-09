Živote, robijo! Lako takav zatvorski život voditi. Mogu li i drugi zatvorenici živjeti poput Horvatinčića?

Mnogi od vas zatvor zamišljaju kao mračno, skučeno i depresivno mjesto u kojem osuđenici pate, no to ne mora biti tako! Pitajte samo Tomu Horvatinčića. Biznismen osuđen na gotovo pet godina zatvora - snimljen je ovih dana kako slobodan kao ptica uživa u konobi u morskim delicijama.

Svježa oborita riba odgovara Horvatinčićevom nepcu puno više od bezukusne zatvorske hrane. A voli poznati osuđenik i ispijanje kave na zagrebačkoj špici. I u zatvoru i vani, što drugo reći - nego gušti su gušti. Višegodišnjoj kazni unatoč - Horvatinčića zatvorski život mazi. Osim shoppinga i večere u Puli, viđen je u šetnji Zagrebom kako jede kestene. Uživao je u Samoboru u kremšnitama, a dio kazne je odradio i na rehabilitaciji u bazenima Krapinskih toplica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Čini mi se da je bolje biti u zatvoru, nego izvan. Općenito znamo kako naše pravosuđe funkcionira", komentira Vanja iz Zagreba

"To me strahovito ljuti jer naše pravosuđe ne radi. Ako imaš vezu - dobro prolaziš, ako imaš novac, dobro prolaziš, ako nemaš – ti si gotov", kaže Zdenko iz Zagreba.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koliko je slobodnih vikenda osuđenik proveo izvan četiri kaznionice pitali smo i upravu za zatvorski sustav, odgovor nismo dobili. Ipak, u izlascima nema ništa sporno, objašnjava poznati odvjetnik.

"Prema tom zakonu predviđeno je da zatvorenik ako je odslužio više od trećine kazne, između ostalog ima pravo i na vikende i na posjete obitelji. Treba reći da su to pogodnosti koje se na dnevnoj pazi odobravaju na stotine zatvorenika u Hrvatskoj", objašnjava odvjetnik Fran Olujić

No uz većinu zatvorenika ne veže se toliko kontroverzi kao uz Horvatinčića. Prije 13 godina brodom je usmrtio dvoje ljudi, pa je u maratonskom suđenju s puno prevrata u pravnu terminologiju uveo sinkopu i postao sinonim za izigravanje pravosuđa…

Sudstvu vjeruje tek 1,2 posto građana, a sinonim za izigravanje pravosuđa je Tomo Horvatinčić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Činjenica da je suđenje Tomi Horvatinčiću trajalo 12 godina je samo po sebi budilo sumnju u javnosti, još više jer mu je sudila sutkinja koja je kasnije osuđena zbog korupcije i to je ostavilo jedan vrlo loš dojam na ovaj postupak", upozorava novinar Jutarnjeg lista Dušan Miljuš.

A onda i na hrvatsko pravosuđe koje u javnosti ne uživa veliko povjerenje. Postupci koji se razvlače desetljećima, kontroverzne presude i sumnja na korupciju - puno je problema i sve to stvara negativnu sliku, svjedoči nam iskusni odvjetnik kojeg smo slučajno susreli u anketi ispred Horvatinčićevog centra.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sistemski, organizacijski je dovedeno pravosuđe do toga da zapravo, od kadrovskoga do zakonodavnoga je stvoreno jedno veliko nepovjerenje i u samu stručnost i u same zakone koji također iniciraju", kritičan je zagrebački odvjetnik Željko Baranović.

Uz sve ovo, malo koga još čudi da dvije trećine Hrvata nema nikakvo povjerenje u sudstvo. Ili još bolje, sudstvu potpuno vjeruje tek 1,2 posto građana, pokazalo je istraživanje Instituta za demokraciju i pravo Miko Tripalo.



"Ima lijeka u smislu toga da i sudovi što više rade na procesnoj disciplini i da što manje dopuštaju svim strankama u postupku, dakle ne samo obrani nego i državnom odvjetništvu, određenu zlouporabu procesnih prava odnosno prolongiranje trajanja samih sudskih postupaka", zaključuje odvjetnik Fran Olujić.

Vratimo se ipak na početak priče i Tomu Horvatinčića. Početkom ljeta viđen je i kako uživa u sladoledu baš u vrijeme kad je od Županijskog suda u Puli zatražio uvjetno puštanje na slobodu. Odbijen je. Ipak za utjehu mu ostaju vikendi po konobama i vrhunska riba. Barem nešto...

POGLEDAJTE VIDEO: Zatvorenici u Puli štrajkali glađu, odbili doručak, ali ne i ručak: 'Štrajk je brzo prestao'