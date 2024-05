Šokantan događaj u Slovačkoj, atentat usred bijela dana na europskom tlu. Radi se o kontroverznom političaru, bliskom Putinu i Orbanu. Neobično je i da je počinitelj 71-godišnji pjesnik, koji kaže da je to učinio jer se ne slaže s njegovim politikama. Zadnji atentat na europskom tlu bilo je ubojstvo Zorana Đinđića.

Da atentati mogu itekako promijeniti tijek povijesti, svi znamo. Kakve bi mogle biti posljedice atentata na Roberta Ficu, otkrio je povjesničar Tvrtko Jakovina u RTL Direktu.

"U EU, u relativno mirnoj zemlji, u zemlji koja je rijetko uzbuđivala europski kontinent, ovo je dosta iznenađujuće, nadajmo se da samo nije početak trenda i na europskom tlu nečega što zapravo u politici postoji dugo vremena", kazao je Jakovina.

Zovu ga europskim Trumpom?

"To je malo preveliki kompliment, ja bih tako rekao, da mu se stavlja više nego što jest. Ali da je bio čovjek koji je u mladosti tražio članstvo u komunističkoj partiji, pa je govorio o svom katoličanstvu, pa se nije izjašnjavao o svemu, pa je sada igrao na strance koji ulaze u Europu i borio se protiv toga, bio je protiv Ukrajine i puno populizma u njegovoj kampanji to jest, ali je najdugovječniji slovački premijer i još uvijek jest. Pokazao je sposobnost povratka na vlast. Imao je talente, popularnost i sada ideju da promijeni Slovačku po svom ukusu kao što ih je mijenjao u odnosu na oporbene stranke koje su bile ekstremno desne, a sada je on preuzeo jednu nacionalističku retoriku koja po svemu podsjeća na europske populiste desnog tipa".

Što kažete na atentatora, to je neki pjesnik...?

"Ja sam prvi put čuo za to mjesto, to je duboka provincija, vrlo daleko od većeg grada. Uhvatili su čovjeka koji je rekao da se ne slaže s njegovom medijskom politikom. Jako je loše kada počnemo ubijati ljude zbog toga što smo nezadovoljni, s druge strane očito postoje ozbiljne frustracije u društvu koje naizgled ima mogućnost iskazati svoj problem ali to postaje možda lažno. Taj tip, je li netko lijevo ili desno i je li polarizirano društvo, društvo je u demokracijama jest često polarizirano. Samo bi tu polarizaciju trebalo na drugi način kanalizirati. Ne smijete od svog političkog suparnika raditi političkog neprijatelja. Znamo i kod nas kako to izgleda".

Neki suradnici Fica kažu da su krivi medije, kriva je oporba...?

"To je na tragu retorike s kojom je on dolazio sada na vlast. Kriv je Bruxelles za neke politike, kriv je rat u Ukrajini za neke naše probleme. Uspoređivan je s Orbanom, međutim Slovaci s Mađarima, s nacionalizmima koji su tamo, zapravo imaju velike probleme. Najlakše je optužiti medije".

Hoće li ovaj atentat imati dalekosežne posljedice?

"Dalekosežne u odnosu na ono što se dogodilo u Srbiji s Đinđićem ipak ne. Ostat će duboki trag u Slovačkoj. Ne morate imati dramu kakva se dogodila u Srbiji ili u Nepalu ili drugim zemljama gdje su bila ubojstva. Kada su ubojstva ili atentati na važne ljude to će ostati zamijećeno u literaturi".

