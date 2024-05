Slovački premijer Robert Fico upucan je nakon sjednice Vlade u središnjoj Slovačkoj. Prema prvim informacijama, ima dvije rane na ruci i jednu u trbuhu. Navodni napadač je uhićen, a slovački mediji izvještavaju da je riječ o 71-godišnjaku iz Levica, inače poznatom slovačkom književniku, koji je imao legalno oružje.

Što je dovelo do ovakvog presedana i što je mogući okidač za atentat, u studiju RTL-a Danas komentirao je bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač.

'Moguće da je atentat rezultat polarizacije'

Što mislite da je dovelo do ovog atentata u Slovačkoj?

"Zvao sam jednog prijatelja koji je bio predsjednik Vlade Slovačke u dva mandata i odmah je rekao - polarizacija u društvu. U Slovačkoj je ambijent 'mi ili oni', posebno nakon ovih predsjedničkih izbora koje je dobio Pellegrini koji je bio Ficov kandidat. Nasuprot njega je bio moj prijatelj iz Berlina, Ivan Korčok koji je bio kandidat pronatovskog bloka. Ljudi su dosta frustrirani, nabrijani i ovaj atentat je očito, što mi kaže prijatelj, da je to rezultat polarizacije".

Nedavno su održani predsjednički izbori i sada imamo situaciju da su obje poluge vlasti u jednom polu. Je li to mogući okidač za atentat?

"Mi to ne znamo, vidjet ćemo što će reći policija nakon što bude ispitala osumnjičenika, gospodina koji ima 71 godinu. Sve u svemu, ta polarizacija društva je jedan recept koji se može koristiti u politici, ali je vrlo opasan. Vidjeli smo to u SAD-u s Donaldom Trumpom kad se dogodio onaj napad na Kapitol početkom siječnja 2020. godine. Vidjeli smo tu polarizaciju i u Njemačkoj gdje je samo prošle godine bilo 2800 napada na političare, što je duplo više nego 2019. godine. Imamo senatoricu iz Berlina koja je napadnuta, ljude iz SPD-a, ali napadnuti su i ljudi iz AFD-a.

Očito da globalizacija i transformacija društva te migracije i nejednakosti koje se produbljuju dovode do toga da imamo potencijal za nasilje, i ako imate političare koji koriste ciljano frustracije i negativne osjećaje u društvu da dođu na vlast, onda možete imati napade".

'Trebamo se baviti frustracijama ljudi'

Kako onda spriječiti politički motivirane napade?

"Ako ste čovjek koji djeluje politički, tako da se suzdržavate od toga da tako djelujete i da ne potpirujete osjećaje na takav način. A drugo, da se vlast i država kao takva trudi u društvu širiti ambijent demokratičnosti, da se jača demokratsko obrazovanje. U Njemačkoj se planira donijeti zakon o podupiranju demokracije, da se jačaju udruge i stranke koje šire demokraciju i višestranački sustav".

I mi smo prije četiri godine imali situaciju na Markovu trgu gdje je propucan policajac. Što smo iz toga naučili i što se kod nas promijenilo?

"U Hrvatskoj je iz toga trebalo izvući pouku i više dijalogizirati u društvu s ljudima, shvatiti nečije frustracije. Ne znam što je tog počinitelja nagnalo da napravi taj teroristički čin. Trebamo se puno više baviti frustracijama ljudi, razumjeti osjećaje i s njima razgovarati i prevenirati. Znači bolje spriječiti nego liječiti".