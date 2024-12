Sinj kao Amsterdam!? Zamislite ovo: Nakon Alke, svi turisti odlaze zapaliti - joint

Nakon sinjske alke - svi turisti na joint! Da bi Sinj trebao biti kao Amsterdam - ne misli lokalni diler iz Cetinske krajine - nego gradonačelnik: Miro Bulj.

"Danas marihuanu uvoze, šverca se, netko diže novac. I ja sam osobno za legalizaciju marihuane, kada god se bude glasalo o tome, i ako budem igdje mogao napraviti da se legalizira marihuana. I tu su turističke svrhe, Hrvatska će živjeti. I ja dolazim iz područja toga, mislim da bi to bilo značajno za turizam", rekao je predsjednički kandidat Miro Bulj.

Možda je u nekom drugom životu Miro Bulj mogao biti aktivist za legalizaciju marihuane, poput ovih ljudi u Njemačkoj - koji su ove godine dobili dobru vijest.

Legalizacija marihuane u Europi

Prvi u Europi marihuanu su legalizirali Maltežani, prije 3 godine. Slično su, prošle godine učinili i u Luksemburgu. Njemačka se za ovaj korak odlučila ove godine.

Češka planira legalizaciju, trenutačno je upotreba dekriminalizirana. Treba podsjetiti na Nizozemsku gdje je trava tehnički ilegalna, ali je svatko može kupiti i zapaliti u "coffee shopovima", slično je i u Španjolskoj koja ima cannabis klubove.

"U Barceloni, koja je puno veći i turistički razvikaniji grad, postoje kanabis klubovi u većem broju gdje se mogu učlaniti i Španjolci i turisti", kaže student na razmjeni u Malagi Dino Poljak.

Foto: RTL Direkt

Ono što alkohol ne može napraviti, marihuana može

No prema svemu sudeći Zagreb neće uskoro postati Barcelona, a Sinj Amsterdam. Tako i treba ostati - misli psihijatar Ivan Ćelić, koji radi s ovisnicima.

"Alkohol je daleko najveći javno zdravstveni problem u RH. Alkohol će nekoga uspavati, to isto marihuana može učiniti. Alkohol će nekoga učiniti radosnim i veselim, pa će plesati, može i to marihuana napraviti. Nekoga će alkohol učiniti agresivnim, to može i marihuana. Ali ono što alkohol ne može napraviti, a marihuana može - ugurat vas u psihozu", kaže pročelnik Zavoda za dualne poremećaje Klinike za psihijatriju Vrapče Ivan Ćelić.

U raspravi koja već sada traje desetljećima - kao argument za ističe se i ekonomska dobit. Kaliforniju je travu legalizirala 2016.

Velika potražnja za rekreativnim kanabisom

U prvom kvartalu ove godine ubrala je 260 milijuna dolara od poreza, a u periodu od 2018. do danas - nevjerojatnih 6 milijardi dolara. Podatak iz 2022. govori da industrija zapošljava više od 83 tisuće ljudi. A u cijelom SAD-u - oko 430 tisuća, što znači da ih ima više nego profesionalnih vatrogasaca. Tu je i Kanada.

"Velika je potražnja u stvari za rekreativnim kanabisom da se otvorio cijeli niz različitih novih kompanija koji nisu mogli u dobroj mjeri proizvoditi rekreativnog kanabisa. S tim da mora biti vrlo precizna i stroga regulacija", kaže bivša ministrica zaštite okoliša Mirela Holy.

Jer dosad se zapravo nije uspješno suzbilo crno tržište. Treba uzeti u obzir i troškove koje zdravstvo kod liječenja posljedica, ali i sve benefite koje biljka ima. Jer iako ilegalno, ne znači da rekreativno korištenje ne postoji. Sjetite se, 2021. se u Zagrebu - preko tjedna - pušilo i više nego u Amsterdamu.