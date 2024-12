Miro Bulj bi sadio marihuanu u Sinju: 'Domaće je domaće. Turizam u Hrvatskoj bi procvao'

Strahotu iz okolice Varaždina, prehrambene navike Hrvata, sve je u studiju Direkta kod Mojmire Pastorčić komentirao Miro Bulj. Bio je ratnik, danas je gradonačelnik Sinja, a sutra želi biti predsjednik iz naroda.

Bulj o iskustvima sa sektama: 'Za mene je to nerazumno'

Bulj je komentirao mučnu priču iz okolice Varaždina. Smatra da je nevjerojatno da se tako nešt uopće može dogoditi.

"Teško je ovo gledati i pratiti, da se to uopće može dogoditi i da se djeca mogu tako teško zanemarivati. Kad se radi o djeci stvarno ne može gore. ne mogu zamisliti taj scenarij da su ta djeca to proživljavala, a sve zbog nekakvih sekti. To je nevjerojatno", rekao je Bulj.

Nikad nije upoznao nikoga tko je bio u sekti, ali čuo je priče.

"Vjerojatno ima ljudi koji uđu u taj svijet sekti, a onda vidite do čega to dovede. To je za mene nerazumno. Ja nisam imao kontakte s nekim ljudima iz sekti. Bilo je nekakvih priča, uvijek se priča o tim tajnovitim sektama, ali očito da toga ima među nama", kaže Bulj.

Čuo je i za priče o Crnoj ruži te smatra da treba pričati pozitivnije kako bi se ljudi klonili sekti.

"Bilo je uvijek tih priča o Crnoj ruži, bilo je uvijek tih nekakvih situacija. Mislim da je to strašno loše i da treba pričati što više pozitivnih priča da se ljudi okane tih sektaških iluzija", smatra Bulj.

Bulj o prehrambenim navikama i legalizaciji marihuane

Hrvati su po statistici najdeblji u Europi, a ipak jedu kobasice i svinjetinu kao da nema sutra, Bulj smatra da je tu riječ o našoj tradiciji.

"To je tradicija, mi ne možemo bez svinjetine, bez janjetine. To je svakodnevno, bilo koja fešta ili druženje bez peke i svinjetine nije isto. To je dio identiteta, dio tradicije i vjerojatno će to tako i ostati. Vjerojatno će to tako i ostati. Problem je što je sve manje i manje domaćeg. Mi smo veliki uvoznici svinjetine poglavito Mađarske. To se hrani sa sojom koja je tretirana s da ljudi mogu razumjeti cidokorom. To konzumiramo, da je više domaćeg mesa i prehrane bilo bi bolje i za naše poljoprivrednike, rekao je Bulj.

Progovorio je i o svojim prehrambenim navikama.

"Vidim da se ova predsjednička kampanja malo pretvorila u MasterChef tako da bi ja mogao i sa sinjskim specijalitetima uskoro iskakati iz TikToka. Evo pečeno janje kako vrtimo na ražnju. Možemo zamotat i arambaše sinjske to je naša tradicija. Ja kad govorim o gradu Sinju govorim naš dalmatinski pršut, naši uštipci, pečeno janje. Volim i povrće i voće.

Na pitanju bi li mogao biti vegan kaže:

"Ja sam u ovom poslu i dosta jedem pecivo jer je n brzinu. Non stop ste u pokretu i ne stignete, međutim naši ljudi su tradicionalno navikli sada je u Slavoniji kolinje, ubija se prasad. Ponosimo se dalmatinskim pršutom,a li te svinje su sve manje i manje uzgojene u Hrvatskoj", kaže Bulj.

Bije bio na Adventu u Zagrebu, ali je naglasio da imaju Advent u Sinju koji je također prepoznatljiv.

Bulj smatra da bi Hrvatska trebala legalizirati marihuanu.

"Kad pogledamo sve zemlje koje su je legalizirale, ja sam glasao u saboru doduše jedini iz svoga kluba za legalizaciju. naravno da se kontrolira i strogo kažnjavaju oni koji krše taj zakon. Mi danas imamo uvoz marihuane, šverca se netko diže novac. Ja sam osobno za legalizaciju marihuane. Kad god se bude glasalo o tome i ako budem igdje nešto mogao napraviti marihuana ide u turističke svrhe. To ja vjerujem da bi bilo značajno. Ako treba i referendum. Sad će mnogi reći Miro Bulj koji je tradicionalist i ima neke svoje stavove podržava marihuanu. Ne znam zbog čega je marihuana zabranjena, trebala bi biti legalna uz strogu kontrolu. danas imamo da se to prodaje ispred škola dila tko zna što. to treba regulirati i naravno da treba legalizirati. Vjerujete mi turizam u Hrvatskoj bi procvao. kad bih imao ovlasti donijeti neki zakon ja bih je u gradu Sinju legalizirao tako da bi bili 'free' ljudi koji je konzumiraju ", smatra on.