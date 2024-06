Hoće li mu zvjezdica biti blagoslov ili prokletstvo još ne zna kuhar, Tibor Valenčić, inače šef Dubravkinog puta, koji je postao najmlađi hrvatski kuhar s takvim prestižnim priznanjem. Valenčić je sve o Michelinovoj zvjezdici otkrio u RTL Direktu Mojmiri Pastorčić.

Kako ste reagirali kad ste doznali Michelinovu zvjezdicu?

"Od trenutka kad sam saznao da smo dobili zvjezdicu bio sam u restoranu i nazvali su me. U početku nisam vjerovao i nitko iz kuhinje nije vjerovao. Dolazili su dolazili pozivi, jedan, pa drugi, treći i onda smo tek postali svjesni. To je bio ogroman šok za sve nas."

U Direkt ste stigli direktno iz kuhinje. Zanima me je li se sada već nešto promijenilo, jeste li osjetili da ljudi već znaju da ste dobili Michelinovu zvjezdicu i je li pritisak na restoran već počeo?

"Svakako znaju, u zadnja dva dana povećala nam se malo potražnja. Doduše, to su većinom za sada naši stalni gosti koji su došli do nas čestitati. Na tome im stvarno hvala i ovim putem! Dosta se ljudi počelo javljati zadnja dva dana."

Imate degustaciju, imate i à la carte menu. Hoćete li sada donositi neke promjene otkada imate zvjezdicu?

"Nisam siguran hoćemo li donositi promjene. Možda treba proći vremena. Ovo je jako friško, ali vjerujem da će sigurno do nekih promjena doći. Vjerojatno nećemo mijenjati to da nemamo à la carte, iako je zagrebačka publika malo drugačija nego ova na obali, tako da mi uvijek moramo imati neke opcije takvih jela."

Vi već imate iskustva kako to izgleda, kako se restoran transformira jednom kad dobijete zvjezdicu jer radili ste, ne, doduše, kao glavni kuhar, ali radili ste u Boškincu koji se transformirao iz restorana koji nema u onaj koji ima. Kakvo je to iskustvo?

"To zapravo bio moj prvi posao. Kad sam krenuo sam još 2015. godine tamo i prošao sam cijeli proces, otkad još nismo imali zvjezdicu, do preporuke i onda do zvjezdice. To je cijeli put koji smo radili kao tim. I ovo isto što se dogodilo u Dubravkinom putu, to je sve ne moja zasluga, nego cijelog tima, svih ljudi koji tamo rade, od dobavljača do konobara i vlasnika. Hvala im!"

Ali ipak se dogodi određena promjena u restoranu? Vidjeli smo da su neki restorani odlučili vratiti zvjezdicu, pa im se promijenila klijentela. Promijeni li se restoran kad dobije to prestižno priznanje?

"Dođe dodatni stres i velika očekivanja od gostiju. To je proces koji će se nama tek početi događati. Tome ćemo tek svjedočiti, ali nadam se da će to ipak biti pozitivan stres, a ne negativan. To je sve ono čemu težimo u restoranu, da osvojimo zvjezdicu, i sada kad je došla trebamo je prigrliti i tako nastaviti."

Vi ne mislite ono što neki kažu da prestaneš kuhati za goste, a počneš kuhati za zvjezdicu?

"Ne, ne. Uopće se ne vodimo time. Prvenstveno, mi nismo niti kuhali za zvjezdicu i zato nam je to bio veliki šok jer se nismo nadali tome. Sad kada nam je došlo to veliko priznanje, želimo nastaviti u takvom tonu."

I bez zvjezdice i s njom, posao koji radite je iznimno stresan. Zanima me što je izvor toga stresa? Jesu li to ludi radni sati, očekivanja, brzina?

"To je zapravo kombinacija svih tih mogućih faktora koje ste naveli. I radni sati i što moraš opravdati očekivanja gostiju, tako da mislim da postoji cijeli niz problema koji se događaju svaki dan. Nijedan dan nije isti, tako da mislim da su to najveći faktori za stres."

Radili ste i u restoranu koji u Hrvatskoj jedini ima dvije zvjezdice?

"Tako je, radio sam tamo 2021. godine. To mi je bio zadnji posao prije nego što sam došao u Dubravkin put i želim im čestitati jer je restoran na jako visokoj razini. Ostali su mi jako dragi u srcu, svaka im čast i neka tako nastave."

Prije sedam godina smo dobili prvi restoran zapravo koji je dobio prvu zvjezdicu. Nakon sedam godina, imamo ih nekoliko. Kakva je situacija s restoranima u Hrvatskoj? Jesu li sve bolji i bolji jesmo li sada na nekoj svjetskoj razini?

"Teško je reći jesmo li na svjetskoj razini jer mislim da smo još uvijek u tome jako mladi, ali definitivno se vidi napredak iz godine u godinu. Od 2015. godine, kada sam tek počeo ulaziti u ovaj svijet do sada, napredak je ogroman, ali to su još uvijek pojedinci koji čine razliku. Mislim da smo kao scena jako mladi, ima se tu još dosta za raditi."

Cijeli intervju pogledajte u prilogu.