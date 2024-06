Dogodilo se i Musku i Gatesu i Jobsu, pa zašto onda ne bi i Mati Rimcu. O Rimcu i robotaksijima razgovaram sa svojim večerašnjim gostima - stručnjakom za sve novo i stručnjakom za aute. Sa mnom su Dragan Petric i Kristijan Tičak. Zanima me za početak, je li ovo bio fijasko ili nije bio fijasko? Neposlušni auto...

Petric: "Pa ja to ne bih nazvao fijaskom. Kao što smo vidjeli i u prilogu na mnogim premijerama tehnoloških uređaja, a ja ovo doživljavam kao tehnološki uređaj. Događaju se takve stvari jer je to nešto što se prvi put pred tolikom javnošću pušta u nekakav promet. Takvi slučajevi koje smo ovdje vidjeli zapravo se događaju puno više puta. Mi se samo sjećamo ovih nekih od Billa Gatesa, Stevea Jobsa i Elona Muska. Zato što su razvikani. Zapravo, radi se o proizvodima koji su kasnije imali veliki komercijalni uspjeh, pa neka to bude nekakav uzorak."

Hoće li završiti komercijalno uspješno?

Tičak: "Ako gledamo s pozicije automobila kao automobila i tehnologije koju predstavlja, sigurno poruka koja se šalje nije dobra. Kako za potencijalne ulagače, tako i za publiku koja će jednog dana trebati koristiti te aute. To će zapravo biti najveći izazov za robotaksije - stjecanje povjerenja javnosti.

Je li ovo bio fijasko?

Tičak: "Pa recimo, na pola. Ideja sama kao ideja je bila jako dobra i jako dobro predstavljena i razrađena. Međutim, ovaj dio koji nije funkcionirao, ne može se osporiti da nije."

Misliš li da je prenaglašen ovaj trenutak kada auto nije došao kod nas u medijima u odnosu na ono što su pisali stranci?

Petric: "Da, strani mediji su uglavnom dosta afirmativno popratili. Zapravo, nisam vidio niti jedan negativan članak ni u medijima kalibra Reutersa ni na vodećim tehnološkim medijima koje pratim, niti na vodećim automobilističkim medijima. Svi pišu dosta afirmativno. Naime, tko god ima iskustva s takvim stvarima, mi kažemo iz svijeta tehnologije. Bio sam na tisućama prezentacija. Puno puta sam vidio slične fijaske. Oglušiš se na to. Na prezentaciji se ne govori ništa o tome hoće li taj proizvod uspjeti ili neće."

Jeste li obojica danas bili na toj prezentaciji? Vidjeli ste auto? Sjeli ste u auto? Kakvi su dojmovi?

Tičak: "Dojmovi cijelog projekta su sjajni. Auto je nešto što ostali proizvođači koji pokušavaju razviti tu vrstu tehnologije do sada nisu ponudili. Oni su, naime, konvencionalni auto preuređivali u autonomno vozilo i tu je bilo prilično puno improvizacije. Počevši od tih kamera i radara koji su vani stršali i bili vidljivi. Ali ovaj ne. Ovaj auto je od početka razvijan tako da služi svojoj svrsi i sve je na njemu podređeno upravo tome."

Kakvi su tvoji dojmovi?

Petric: "Ja sam gledao iz te tehnološke perspektive, unutra je zaista sve opremljeno nekim modernim tehnologijama, modernim korisničkim sučeljem koje odgovara suvremenim konceptima, tako da u tom smislu meni se to jako svidjelo."

Do 2026.? Čini li se to u ovom trenutku kao znanstvena fantastika?

Tičak: "Pa ja sam u ovom poslu automobilskog novinara 23 godine i slušam najmanje petnaest godina o nekakvim utopijama u autonomnoj vožnji. Uvijek se ti rokovi odgađaju zbog pitanja koja nisu mogla tada riješiti, a ne mogu riješiti ni sada. Dakle, to je pitanje više legislative, čak i kompliciranosti same tehnologije. Veliki proizvođači automobila su u vrijeme pandemije potpuno odustali od razvoja autonomne vožnje i svoje ambicije i sredstva usmjerili ka nekakvim startupima koji su puno fleksibilniji i brži u donošenju odluka, a i vladaju već tim tehnologijama duže vrijeme, tako da od njih možemo očekivati velike stvari."

Ono o čemu se puno priča je sigurnost u vožnji. Moram reći, iz moje perspektive, znajući u kakvim stanjima sve ljudi voze, koliko brzo voze, koliko su pijani, iskreno, bila bih sigurnija sjesti u auto koji vozi umjetna inteligencija nego prava inteligencija.

Petric: "Ideja autonomne vožnje jest da će biti puno sigurnija od vožnje ljudske inteligencije jer faktor ljudske pogreške ne postoji. To, naravno, ne znači da je vožnja sto posto sigurna i da se nikada neće događati nesreće, ali moramo uzeti u obzir da taj faktor ljudske pogreške neće postojati i da ti auti uvijek voze po pravilima prometa. Uvijek poštuju prometne znakove i samim time je jasno da će broj nesreća biti manji."

Kristijan, slažeš li se?

Tičak: "S ovom tehnologijom koju danas imamo na raspolaganju, a već je imamo u nekim novim automobilima, trebamo je shvatiti kao temelj za buduću autonomnu vožnju. Pola tih sigurnosnih uređaja otkaže u trenutku kada imamo malo jači pljusak, ostaje jako puno stvari koje treba riješiti, kako s tehnološke, tako i s etičke strane."

Jedno od glavnih pitanja je tko je kriv za nesreću, neko nekoga tko pogazi.

Tičak: "Imamo i pitanje etike - ako automobil vidi pješaka koji naglo izlazi na cestu, vozač će reagirati pokušavajući ga izbjeći. Međutim, ako umjetna inteligencija procijeni da će biti bolje skrenuti i udariti negdje drugdje, tada imamo i pitanje etičke odluke, što je tehnološka odluka koja se unaprijed mora regulirati. Softver koji upravlja tim vozilom treba napisati prema toj regulativi, tako da ne bih rekao da nismo tehnološki do tog trenutka došli. Tehnologija je puno brža od regulative, ne samo u pogledu autonomne vožnje, mislim da se rok 2026. tehnički može poštovati. Pitanje su svi ti drugi faktori koje moramo uzeti u obzir. To je startup, nije kompanija koja postoji desetljećima na tržištu, s startupima je uvijek fifty-fifty."

Nedavno sam vidjela i imali smo u emisiji - jedan američki bloger napravio je zanimljiv eksperiment. Imajući majicu s ogromnim stop znakom, stao je pored ceste, raširio ruke i autonomni auto mu je stao. Koliko ima takvih stvari?

Petric: "Takve stvari tehnologija i razvoj zapravo rješava prilično brzo i takve tehnološke stvari dolaze i rješavaju se puno brže nego što imamo osjećaj da je moguće. Mislim da je to izazov tehnologije. S takvim širenjem koja je ispod piše Stop neće baš palit."

Kakva su iskustva drugih? Zagreb, naravno, nije prvi koji ovo radi, mnogi gradovi u Kini testiraju već dugo vremena, u Americi i Kaliforniji. Kakva su iskustva?

Tičak: "Iskustva su da su takvi automobili, recimo tvrtke u San Franciscu, česta meta vandalizma i mržnje."

To je zapravo jako neobično jer je Kalifornija, pogotovo San Francisco, vjerojatno najprogresivniji grad na svijetu...

Tičak: "Mnogi to vide kao ugrozu za buduća radna mjesta. Obični ljudi vjerojatno smatraju da napredak tehnologije ugrožava njihova radna mjesta i osjećaju se zapostavljeno. Isto tako, jednostavno imamo kritičnu masu ljudi koja ne podržava bilo kakve promjene, a tehnologiju je teško prihvatiti u početku kada dođe i postane nova."

Posebno u Hrvatskoj imamo ljude koji se protive apsolutno svemu..

Tičak: "Mi smo tradicionalno orijentirano društvo."

Petric: "Vimeo je danas objavio da bilo tko može isprobati njihova autonomna vozila u San Franciscu. Do sada je to mogla samo određena skupina ljudi koja je bila na listi provjerenih."

Što su zaključili? Ljudi koriste ta autonomna vozila, koliko su dobra u tim testiranjima?

Petric: "Pa kako, dakle, nije Rimac jedini koji pokušava i koji ima tendenciju uvesti jednu takvu uslugu. Spomenuli ste i Kinu i Ameriku, gdje toga ima, tako da mislim da će netko uspjeti prije nego drugi, ali to je nešto što je budućnost i što je tehnološka neminovnost i kad-tad će to doći na ceste. Hajdemo se pitati gdje ćemo biti 2036. ili 2046. Tada nikome neće biti sporno da se, ne samo u velikim gradovima, već i u malim selima, vozimo u autima bez vozača i naručujemo vožnje u takvim vozilima."

Elon Musk kaže da će od 8. 8. predstaviti svoj robot Taxi. Treba li Rimac strepiti hoće li Muskov biti bolji?

Tičak: "Musk je prije deset godina rekao da će njegovi auti za dvije godine voziti potpuno autonomno, ali to se nije ostvarilo. Ne bih ga toliko ozbiljno shvaćao u cijeloj toj priči. Premda je njegova marka iz egzotike prerasla u masovnog proizvođača automobila, vrlo je vješto koristio rupe u zakonu da bi svoje tehnologije pozicionirao kao nešto što zapravo nisu - njegov autopilot nije ništa drugo nego aktivni tempomat s držanjem trake, a on ga je cijelo vrijeme promovirao kao autonomnu vožnju, što zapravo nije."

Čuli smo večeras različita mišljenja. Zato bih vas za kraj pitala - vjerujete li na kraju da će to uspjeti? Želite li mu uspjeh ili ne? Što mislite da će biti 2026.?

Petric: "Jako mu želimo uspjeh. Između ostalog, zato što će to omogućiti mnogim mladim ljudima koji već sada rade kod Rimca da više od tisuću obitelji živi od rada na tom projektu - ne samo na tom projektu, već na svim projektima u toj kompaniji. Ali ako to uspije, onda će puno više ljudi živjeti, ali ne samo to, nego će imati priliku raditi na najmodernijim tehnološkim projektima, za koje često mislimo da nisu rezervirani za nas, već samo za najnaprednije zemlje poput Japana i Amerike. I takve vidimo da možemo i kod nas biti u prilici da naša djeca uče i rade na takvim projektima te da budu na izvoru tehnologije na najvišoj razini."

Tičak: "Preambiciozno. Skeptičan sam što se tiče 2026. Ali da, želim mu uspjeh."