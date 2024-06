Prvo ljeto, a onda opet predizborno vrijeme. Uskoro će glavni poznati u državi postati predsjednički kandidati. Obilazit će državu, svi će se htjeti s njima slikati, spotovi će se vrtjeti posvuda.

Manje od pola godine do izbora, borba još nije ni počela, imamo branitelja titule, ali još nijednog sigurnog izazivača. Ok, imamo jednu prilično sigurnu izazivačicu, doduše bez sigurne stranačke podrške.

"Ako osiguram makar minimalnu logistiku drage ću volje iskoračiti i pokazati da se ima što za reći o funkciji predsjednika", izjavila je danas Marija Selak Raspudić.

Zaboravili smo, kandidaturu je već najavio i donedavni ekstremni eurozastupnik Mislav Kolakušić koji je u kampanju krenuo jako originalno - vrijeđajući birače, nazivajući debilima i idiotima sve koji ne izlaze na izbore.

Oni koji, po običaju, uvijek izlaze su HDZ-ovi birači, ali ni ovoga puta ne znaju za koga će - spominjao se predsjednik Sabora Gordan Jandroković, ali od toga vjerojatno ništa, spominjao se i novi europarlamentarac Davor Ivo Stier, od toga možda ipak bude nešto.

"On sam još nije jasno rekao da se ne želi kandidirati, dapače ostavljao je prostora za to, i on bi po svom profilu bio solidan kandidat za HDZ, zato što je dosta smiren, i tako je antipod Milanoviću", kaže za Direkt Jasmin Klarić, politički komentator Telegrama.

Aktualni predsjednik sigurno bi želio nekog fajtera iz HDZ-a, umjesto bilo koga smirenog. Možda bi dostojan protivnik bio jedan bivši ministar i majstor borilačkih vještina Dragan Primorac? Ili bi bolji izbor bio aktualni ministar obrane Ivan Anušić, dobitnik više preferencijalnih glasova na izborima i od samog premijera, čovjek možda prihvatljiv i koalicijskom partneru.

"Možda će se odlučiti za njega, jer on zapravo može dobiti birače Mosta i Suverenista, Domovinskog pokreta i HDZ-a, ili će se odlučit za nekog kandidata bližeg centru kao što su Oleg Butković, Davor Božinović ili netko sličan", kaže politički analitičar Jerko Trogrlić.

Onda bi desniji partner išao sa svojim kandidatom, možda i predsjednikom.

"Tijela stranke će odlučiti, do tada su sve opcije na stolu. Ne znamo kakva će biti klima nakon ljeta, 9, 10 mjesec", kaže predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.

Za to vrijeme, na ljevici se ne kuha ništa. SDP će uz Milanovića, čeka se Možemo i možebitna kandidatura popularne Ivane Kekin. Ili netko nestranački, poput autora projekta Kurikularne reforme Borisa Jokića.

"Upravo profil Borisa Jokića ili nekoga takvog, ne kažem da on ima ambiciju, ali kažem da profil takvog kandidata, pristojnog kandidata s ljevice, koji može zahvatiti centar, pa na neki način i u dio pristojne desnice, može stvoriti ozbiljan problem Zoranu Milanoviću", kaže Jerko Trogrlić.

A ako ćemo nerealno, zamislite kako bi se život zakomplicirao Zoranu Milanoviću da se za kandidaturu odlučio Ante Gotovina, najslavniji general iz Domovinskog rata. Ili, još nerealnije, kako piše i BBC, da predsjednik odluči postati Luka Modrić. Ili da putem Ćire Blaževića krene i aktualni nogometni izbornik.

"Mislim da je za te sportske idole slična priča kao s Gotovinom, njih podržava manje-više cijela država, i ne treba im da ulaze u političku arenu u kojoj će tu auru obožavanosti samo narušiti", smatra Jasmin Klarić.

Da završimo nerealno, politički stav o referendumu o braku, i ne samo o tome, znala je izraziti i naša najpoznatija pjevačica Severina, ako je mogao Škoro, možda može i ona. A tu je onda i naša jedina bivša predsjednica koja je lani na pitanje je li spremna za novu kandidaturu za predsjedničke izbore odgovorila da je to trenutno ne-tema.

Tema je sada sigurno, ali onda bi njezin idealan početak kampanje bio nedavno u Njemačkoj, u kockastom dresu.

I tako, dok se netko od spomenutih ne odluči, Zoranu Milanoviću zasad je jedini ozbiljni protivnik - on sam.